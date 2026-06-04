Bitcoin giảm về 62.600 USD

Áp lực giảm giá gia tăng khi tâm lý thị trường xấu đi, chủ yếu do tác động từ MicroStrategy - công ty đang nắm giữ lượng bitcoin lớn - bất ngờ bán ra 32 bitcoin lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Dù con số này rất nhỏ so với hơn 843.000 bitcoin mà công ty sở hữu, nhưng động thái này vẫn gây lo ngại vì đi ngược với chiến lược “mua và nắm giữ” trước đây, khiến niềm tin nhà đầu tư suy yếu và áp lực bán lan rộng.

Về kỹ thuật, các nhà phân tích nhận định rằng 65.000 USD là mốc hỗ trợ quan trọng cần theo dõi. Chuyên gia David Morrison tại Trade Nation cảnh báo rằng nếu bitcoin tiếp tục dưới ngưỡng này thì có thể quay lại mức đáy hồi tháng 2/2026 quanh 60.000 USD, làm tăng nguy cơ giảm sâu hơn.

Ở góc độ dòng tiền, chuyên gia Ed Engel của Compass Point cho biết, khoảng 26% lượng bitcoin bán ra trong 30 ngày qua đến từ nhóm nhà đầu tư từng mua ở mức trên 90.000 USD. Nhóm này vốn kiên trì nắm giữ suốt giai đoạn thị trường sụt giảm, nhưng nay đã bắt đầu chấp nhận cắt lỗ khi bitcoin tiến sát vùng đáy chu kỳ. Theo chuyên gia Engel, sự sụt giảm này có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cuối, khi áp lực bán từ những nhà đầu tư thua lỗ đã gần chạm mức cao nhất.

Đáng chú ý, Công ty Strategy của tỷ phú Michael Saylor đã thực hiện giao dịch bán khoảng 2,5 triệu USD Bitcoin từ lượng nắm giữ khổng lồ của doanh nghiệp.

Trong nhiều năm qua, Strategy được xem là một trong những tổ chức mua Bitcoin lớn nhất thế giới. Công ty vận hành theo mô hình “kho bạc tài sản số”, sử dụng bảng cân đối kế toán để tích lũy và nắm giữ Bitcoin dài hạn. Chính vì vậy, cổ phiếu của Strategy từ lâu được coi là một công cụ đại diện cho diễn biến của Bitcoin trên thị trường chứng khoán.

Việc Michael Saylor quyết định bán ra một phần lượng Bitcoin nắm giữ đã khiến giới đầu tư lo ngại, dù trước đó vị doanh nhân này từng phát tín hiệu rằng công ty có thể cân nhắc hoạt động bán tài sản trong tương lai.