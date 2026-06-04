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Phát hiện 500 triệu đồng được chuyển vào một tài khoản ACB không còn sử dụng: Công an lập tức xác minh nguồn tiền

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Một tài khoản ngân hàng ACB tại Ninh Bình dù không còn được chủ tài khoản sử dụng bất ngờ nhận được 500 triệu đồng.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp hỗ trợ, xác minh trao trả lại tiền do người dân chuyển khoản nhầm.

Ngày 4/6/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Định Hóa (Ninh Bình), Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Ninh Bình hỗ trợ một người dân nhận lại 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, bà M.X.H. (SN 1963, trú tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) đã sơ suất chuyển nhầm 500 triệu đồng vào tài khoản của anh Đ.V.G. (trú tại xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình).

Sau khi phát hiện sự việc, bà H. đã trình báo và đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh để thu hồi số tiền chuyển nhầm.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an hai địa phương cùng ngân hàng đã nhanh chóng phối hợp rà soát, xác minh. Kết quả cho thấy tài khoản nhận tiền thuộc sở hữu của anh Đ.V.G., tuy nhiên người này không còn sử dụng tài khoản nên không biết có khoản tiền 500 triệu đồng được chuyển đến.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh và đối chiếu thông tin theo quy định, cơ quan chức năng đã hỗ trợ bà H. nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, sự phối hợp kịp thời, hiệu quả giữa các đơn vị chức năng và ngân hàng đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿

Linh San

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