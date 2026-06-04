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Tin vui cho người dùng BIDV khi chuyển khoản số tiền lớn

| | Smart Money

BIDV là ngân hàng đầu tiên mở lại tính năng tách lệnh tự động cho các giao dịch chuyển tiền nhanh từ 500 triệu đồng.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức mang đến một tin tức rất tích cực cho các khách hàng thường xuyên phải giao dịch số tiền lớn. Bắt đầu từ ngày 1/6, BIDV đã trở thành ngân hàng đầu tiên tiên phong mở lại tính năng tách lệnh thông minh đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Động thái này giúp người dùng giải quyết triệt để bài toán ách tắc giao dịch vốn đang khiến nhiều người đau đầu trên các ứng dụng ngân hàng số thời gian qua.

Tin vui cho người dùng BIDV khi chuyển khoản số tiền lớn- Ảnh 1.

Với tính năng tiện ích mới được khôi phục, khi người dùng thực hiện lệnh chuyển khoản liên ngân hàng vượt mốc 500 triệu đồng, hệ thống của BIDV sẽ tự động tính toán và chia nhỏ thành nhiều giao dịch với giá trị tối đa là 499.999.999 đồng cho mỗi lệnh. Điểm tinh chỉnh mới để đảm bảo tuân thủ hoàn toàn quy định của cơ quan quản lý là hệ thống sẽ hiển thị thông báo chi tiết và yêu cầu người dùng thao tác xác nhận cho từng lệnh đã được tách nhỏ ngay trên ứng dụng. Quy trình này tuy thêm một thao tác nhỏ nhưng lại đảm bảo tính minh bạch, hạn chế tối đa các tranh chấp pháp lý và quan trọng nhất là giúp dòng tiền được luân chuyển thành công ngay lập tức.

Với tính năng tiện ích mới được khôi phục, khi người dùng thực hiện lệnh chuyển khoản liên ngân hàng vượt mốc 500 triệu đồng, hệ thống của BIDV sẽ tự động tính toán và chia nhỏ thành nhiều giao dịch với giá trị tối đa là 499.999.999 đồng cho mỗi lệnh. Điểm tinh chỉnh mới để đảm bảo tuân thủ hoàn toàn quy định của cơ quan quản lý là hệ thống sẽ hiển thị thông báo chi tiết và yêu cầu người dùng thao tác xác nhận cho từng lệnh đã được tách nhỏ ngay trên ứng dụng. Quy trình này tuy thêm một thao tác nhỏ nhưng lại đảm bảo tính minh bạch, hạn chế tối đa các tranh chấp pháp lý và quan trọng nhất là giúp dòng tiền được luân chuyển thành công ngay lập tức.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
bidv

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