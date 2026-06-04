Bộ Công an nêu giải pháp ngăn chặn tội phạm lợi dụng AI, Deepfake để lừa đảo

Chiều 3/6, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026, trả lời câu hỏi về những giải pháp căn cơ để bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát được công nghệ Deepfake và nâng cao năng lực phòng chống tội phạm công nghệ cao, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, công nghệ đang phát triển vô cùng nhanh chóng. Điều này đem lại cơ hội cũng như lợi ích chưa từng có, nhưng đồng thời đi cùng với đó là thách thức. Đây là vấn đề của cả thế giới chứ không phải riêng gì Việt Nam.

Tình trạng lợi dụng công nghệ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là một vấn đề mang tính chất quy luật. Chỗ nào có hoạt động sôi động thì sẽ dẫn đến hoạt động lợi dụng vi phạm pháp luật. Không gian mạng đang trở thành môi trường cũng như phương tiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thông tin về công tác đấu tranh với tình trạng sử dụng AI và công nghệ Deepfake để lừa đảo - Ảnh: VGP/QP

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, trước những vấn đề này, Bộ Công an luôn chủ động từ sớm và tổ chức quyết liệt các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh.

"Chúng tôi tập trung vào 4 nhóm giải pháp: Thứ nhất là hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đây là điều rất quan trọng, đặc biệt là có những quy định để xử lý các hành vi mới xuất hiện trên không gian số, trên môi trường số.

Vừa qua, chúng ta đã xây dựng được Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật An ninh mạng sửa đổi, đang dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong đó có nhiều quy định liên quan đến việc xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ như AI, Deepfake để tạo dựng, phát tán các thông tin sai sự thật.

Bộ Công an cũng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và tham mưu để triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo và đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026. Trong đó có những điều khoản quy định rất rõ về các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động trí tuệ nhân tạo như: Cấm lợi dụng AI để lừa dối, thao túng nhận thức con người, cấm thu thập sử dụng dữ liệu trái quy định pháp luật.

Về thể chế, chúng ta sẽ phải làm thường xuyên, chứ không chỉ dừng lại ở những diễn biến của phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế số, xã hội số và không gian số", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Về nhóm giải pháp thứ hai, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, các cơ quan quản lý đã tăng cường các giải pháp quản trị trí tuệ nhân tạo. Công tác quản trị này tập trung vào 4 nhóm lớn: Một là, kiểm soát các thuật toán; hai là, gắn nhãn nội dung AI (chúng tôi phối hợp rất chặt với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng và doanh nghiệp công nghệ để triển khai nội dung này); ba là, triển khai xác định định danh người dùng trên mạng xã hội (đây cũng là phương thức rất quan trọng để phòng ngừa và truy nguồn khi có các hoạt động vi phạm); bốn là, công tác quản trị trong việc xây dựng không gian mạng an toàn lành mạnh. Đây là những nội dung sẽ triển khai vừa mang tính chiến lược và đồng thời mang tính yêu cầu cấp bách mà Bộ Công an sẽ tham mưu để triển khai.

Thứ ba là tập trung các biện pháp để đấu tranh xử lý quyết liệt với các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là những nội dung mà Bộ Công an đang triển khai rất quyết liệt, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi mua bán dữ liệu, bỏ lọt thông tin. Trong thời gian vừa qua, Công an và các đơn vị chức năng, đặc biệt là những đơn vị an ninh mạng đang làm rất quyết liệt nội dung này.

Thứ tư là đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu. Đặc biệt là tập trung vào việc thúc đẩy phê chuẩn Công ước Hà Nội về tội phạm mạng. Đây là nội dung mang tính chất toàn cầu, các nước cùng chia sẻ. Bộ Công an sẽ tăng cường các cơ chế hợp tác cả đa phương và song phương, đặc biệt với các nước láng giềng, trong việc phát hiện, đấu tranh xử lý tận gốc tội phạm, xóa bỏ tâm lý phạm tội ở nước ngoài thì yên tâm. Vừa qua trong những chuyên án, các lực lượng chức năng của chúng ta đã phối hợp với nước bạn đấu tranh xử lý tận nơi với những đối tượng này để tăng cường tính răn đe.

"Đây là những nhóm giải pháp rất lớn và gắn với đó là công tác tuyên truyền. Để thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng, nhất là các hành vi lợi dụng công nghệ cao, cần có cả "điều kiện cần" và "điều kiện đủ". Điều kiện cần là các đối tượng phải có môi trường hoạt động là không gian mạng và sử dụng công nghệ để che giấu, ẩn danh, thao túng tâm lý nhằm thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, để hành vi đó thành công thì còn cần "điều kiện đủ", mà yếu tố này lại xuất phát từ chính người dân.

Vì vậy, chúng tôi đề nghị mỗi người dân cần chủ động trang bị cho mình kỹ năng nhận diện, cảnh giác và tham gia an toàn trên không gian mạng. Đây là yếu tố rất quan trọng để cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đại diện Bộ Công an cho biết thêm, thực tế cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường tập trung khai thác, thao túng ba trạng thái tâm lý của người bị hại. Thứ nhất là tâm lý lo sợ; thứ hai là tâm lý tình cảm; và thứ ba là tâm lý hám lợi.

"Do đó, chúng tôi đề nghị mỗi người dân khi tham gia không gian mạng cần xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, đồng thời nâng cao ý thức tự cảnh giác, tự kiểm tra, xác minh thông tin. Đặc biệt, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, người dân nên chủ động kiểm tra, trao đổi và liên hệ với cơ quan chức năng. Cơ quan Công an sẽ có hướng dẫn cụ thể để giúp người dân phòng ngừa hiệu quả các hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.