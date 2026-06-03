Tài khoản phát sinh giao dịch 208,9 triệu đồng, người đàn ông SN 1966 lập tức trình báo công an

Ngày 1/6, Công an phường Âu Cơ (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã hỗ trợ xác minh và trao trả thành công số tiền hơn 208,9 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho chủ sở hữu.

Trước đó, khoảng 8h40 cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Toản (SN 1966, trú xã Yên Kỳ, tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại phường Âu Cơ) đến Công an phường trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 208,9 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Nghi ngờ đây là khoản tiền được chuyển nhầm, ông Toản đã giữ nguyên hiện trạng tài khoản, không sử dụng số tiền trên và đề nghị cơ quan công an hỗ trợ xác minh.

Công an phường Âu Cơ hỗ trợ trả lại hơn 208 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Âu Cơ đã phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, đối chiếu dữ liệu giao dịch. Qua đó xác định người chuyển nhầm số tiền trên là ông Nguyễn Khắc Phùng (SN 1959, trú xã Ô Diên, TP Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, ông Phùng cho biết do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng nên đã chuyển nhầm số tiền hơn 208,9 triệu đồng vào tài khoản của ông Toản. Sau khi làm rõ vụ việc, Công an phường Âu Cơ đã hướng dẫn các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định và tổ chức trao trả đầy đủ số tiền cho chủ sở hữu.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, ông Nguyễn Khắc Phùng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của ông Nguyễn Hữu Toản cùng sự hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả của lực lượng Công an phường Âu Cơ.

Theo cơ quan công an, vụ việc là minh chứng cho ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng như hiệu quả phối hợp giữa người dân và lực lượng công an trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần hạn chế các tranh chấp phát sinh từ giao dịch tài chính.