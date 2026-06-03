Phát hiện cọc tiền 9 triệu đồng nằm chỏng chơ trong hộc ATM của Ngân hàng MB

Ảnh minh họa

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 30/5/2026, anh Trịnh Văn Nghĩa (trú thôn 2, xã Bình Sơn) đến cây ATM thuộc Ngân hàng MBbank trên đường Phạm Văn Đồng, thôn 4, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để giao dịch thì phát hiện một cọc tiền còn tồn tại máy do hệ thống báo giao dịch lỗi. Với tinh thần trung thực và trách nhiệm, anh đã đem toàn bộ cọc tiền trên đến Công an xã Bình Sơn trình báo, giao nộp nhằm phối hợp xác minh, trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp; qua kiểm tra đếm số tiền là 9 triệu đồng.

Anh Trịnh Văn Nghĩa cùng trực ban Công an xã Bình Sơn trao trả 9 triệu đồng trên cho anh Phạm Đức Hiếu

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng phối hợp với phía Ngân hàng để kiểm tra, xác minh. Lực lượng chức năng xác định số tiền trên là của anh Phạm Đức Hiếu (sinh năm 1988, trú thôn Phú Lễ 2, xã Bình Sơn) đến giao dịch trước đó. Ngay trong chiều cùng ngày, Công an xã đã mời các bên đến trụ sở làm việc và tiến hành trao trả đầy đủ số tiền cho anh Hiếu theo quy định. Nhận lại tài sản, anh Hiếu bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến nghĩa cử cao đẹp của anh Trịnh Văn Nghĩa và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã.

Từ vụ việc trên, Công an xã Bình Sơn đưa ra khuyến cáo, thời gian qua đơn vị đã tiếp nhận và xử lý hơn 03 vụ việc tương tự liên quan đến các giao dịch ATM chưa hoàn tất, hệ thống báo lỗi nhưng người dân chủ quan không kiểm tra lại. Dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, tình trạng này vẫn còn xảy ra. Do đó, người dân cần kiểm tra kỹ tiến trình, xác nhận hoàn tất giao dịch và đảm bảo đã nhận đầy đủ tiền trước khi rời máy để tránh gặp phải các sự cố đáng tiếc.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi