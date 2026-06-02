Ngân hàng khởi kiện loạt người dùng thẻ tín dụng: Lãi suất trên 30%, nợ xấu nhiều năm không trả

Mới đây, hàng loạt vụ án tranh chấp hợp đồng thẻ tín dụng đã được tòa án đưa ra xét xử, buộc những cá nhân vi phạm phải hoàn trả số tiền lớn hơn gấp nhiều lần so với số nợ ban đầu do các khoản lãi suất và phí phạt cộng dồn.

Chẳng hạn, một vụ việc đã được Tòa án nhân dân Khu vực 16 - Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 23/3/2026 cho thấy mức độ phình to chóng mặt của nợ quá hạn . Ông Nguyễn Quốc V được cấp thẻ tín dụng với hạn mức 50 triệu đồng . Khi ông V vi phạm nghĩa vụ thanh toán và bị chuyển sang nợ quá hạn từ tháng 1/2021, ngân hàng đã áp dụng mức lãi phạt là 3,6%/tháng, tương đương 150% lãi suất trong hạn ban đầu . Hậu quả là sau hơn 5 năm trễ hạn tính đến ngày xét xử, số nợ gốc hơn 56,4 triệu đồng đã sinh ra khoản tiền lãi quá hạn khổng lồ lên tới gần 129 triệu đồng . Tòa án đã buộc ông V phải thanh toán tổng cộng hơn 185 triệu đồng, tiếp tục chịu lãi phát sinh cho đến khi tất toán và phải nộp thêm hơn 9,2 triệu đồng tiền án phí .

Tương tự, tại phiên tòa ngày 9/4/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 13 - Đắk Lắk. Bà Nguyễn Quỳnh Yến T1 mở thẻ tín dụng với hạn mức 20 triệu đồng, lãi suất áp dụng là 33,2%/năm, với quy định phạt lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn . Bà T1 đã rút tiền tiêu dùng, trả được 12 triệu đồng nhưng sau đó ngừng đóng tiền liên tục 3 tháng khiến khoản vay bị chuyển thành nợ quá hạn . Chỉ tính đến lúc ra tòa sau chưa đầy 1 năm kể từ khi bị chấm dứt sử dụng thẻ, phần nợ gốc còn lại là hơn 20,5 triệu đồng đã cõng thêm hơn 9,1 triệu đồng nợ lãi quá hạn . Tòa án buộc bà phải trả toàn bộ số tiền gần 30 triệu đồng cùng với khoản án phí là gần 1,5 triệu đồng .

Tại Quảng Ngãi, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 21/4/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 7 đã xét xử vụ việc tương tự . Bà H được cấp thẻ với hạn mức 20 triệu đồng, mức lãi suất 2,77%/tháng và nợ quá hạn chịu phạt 150% lãi suất trong hạn . Quá trình sử dụng, bà có thanh toán được gần 8,8 triệu đồng rồi dừng hẳn . Tính đến thời điểm tòa xét xử, sau khoảng 2 năm kể từ khi ký hợp đồng, bà H phải gánh khoản nợ gốc gần 22 triệu đồng và gần 7,9 triệu đồng nợ lãi quá hạn . Tòa án buộc bà H phải hoàn trả tổng số tiền gần 30 triệu đồng và chịu gần 1,5 triệu đồng tiền án phí .

Cũng trong ngày 21/4/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 7 - Quảng Ngãi tiếp tục xét xử ông Nguyễn Tấn C vì chiếc thẻ tín dụng hạn mức 15 triệu đồng . Lãi suất áp dụng cho thẻ của ông cũng là 2,77%/tháng, nợ quá hạn bị phạt bằng 150% . Ông C tiêu dùng nhưng chỉ trả được hơn 2,1 triệu đồng . Đến lúc ra tòa án giải quyết sau khoảng 1,5 năm từ khi mở thẻ, khoản vay của ông đã chuyển thành hơn 17,4 triệu đồng nợ gốc và hơn 8 triệu đồng tiền lãi quá hạn . Ông C bị tòa án bắt buộc thanh toán đầy đủ hơn 25,4 triệu đồng, nộp gần 1,3 triệu đồng án phí . Đồng thời, cả ông C và bà H đều phải tiếp tục chịu tiền lãi phát sinh trên số nợ cho đến lúc thi hành án xong .

Từ những vụ việc trên, người dùng thẻ tín dụng cần đặc biệt chú ý kiểm soát chi tiêu và tuân thủ lịch thanh toán đúng hạn. Việc không trả nợ không chỉ khiến khoản vay phình to theo cấp số nhân dưới sức nặng của lãi kép và phí phạt khổng lồ, mà còn dễ đẩy người vay vào vòng xoáy kiện tụng. Nợ xấu thẻ tín dụng cũng sẽ bị ghi nhận trên hệ thống CIC và lưu vết tới nhiều năm ngay cả khi bạn đã tất toán xong khoản nợ, khiến bạn khó tiếp cận vốn hợp pháp trong tương lai. ﻿