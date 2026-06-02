Ngân hàng khởi kiện loạt người dùng thẻ tín dụng: Lãi suất trên 30%, nợ xấu nhiều năm không trả
Nhiều người nghĩ không trả nợ thẻ tín dụng không phải là điều quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc sử dụng thiếu tính toán, phát sinh nợ xấu thời gian dài có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
Mới đây, hàng loạt vụ án tranh chấp hợp đồng thẻ tín dụng đã được tòa án đưa ra xét xử, buộc những cá nhân vi phạm phải hoàn trả số tiền lớn hơn gấp nhiều lần so với số nợ ban đầu do các khoản lãi suất và phí phạt cộng dồn.
Chẳng hạn, một vụ việc đã được Tòa án nhân dân Khu vực 16 - Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử vào ngày 23/3/2026 cho thấy mức độ phình to chóng mặt của nợ quá hạn
Tương tự, tại phiên tòa ngày 9/4/2026 của Tòa án nhân dân Khu vực 13 - Đắk Lắk. Bà Nguyễn Quỳnh Yến T1 mở thẻ tín dụng với hạn mức 20 triệu đồng, lãi suất áp dụng là 33,2%/năm, với quy định phạt lãi quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn
Tại Quảng Ngãi, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 21/4/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 7 đã xét xử vụ việc tương tự . Bà H được cấp thẻ với hạn mức 20 triệu đồng, mức lãi suất 2,77%/tháng và nợ quá hạn chịu phạt 150% lãi suất trong hạn
Cũng trong ngày 21/4/2026, Tòa án nhân dân Khu vực 7 - Quảng Ngãi tiếp tục xét xử ông Nguyễn Tấn C vì chiếc thẻ tín dụng hạn mức 15 triệu đồng
Từ những vụ việc trên, người dùng thẻ tín dụng cần đặc biệt chú ý kiểm soát chi tiêu và tuân thủ lịch thanh toán đúng hạn. Việc không trả nợ không chỉ khiến khoản vay phình to theo cấp số nhân dưới sức nặng của lãi kép và phí phạt khổng lồ, mà còn dễ đẩy người vay vào vòng xoáy kiện tụng. Nợ xấu thẻ tín dụng cũng sẽ bị ghi nhận trên hệ thống CIC và lưu vết tới nhiều năm ngay cả khi bạn đã tất toán xong khoản nợ, khiến bạn khó tiếp cận vốn hợp pháp trong tương lai.
Nhịp sống thị trường