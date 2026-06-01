Từ hôm nay (1/6), loạt ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank,... áp dụng quy định mới

Agribank

Ngân hàng mới đây đã điều chỉnh giá trị giao dịch tối thiểu để nhận tin nhắn thông báo biến động số dư qua dịch vụ SMS Banking .

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, các giao dịch phát sinh từ 50.000 đồng trở lên mới được gửi thông báo qua SMS Banking. Mức ngưỡng này được nâng từ 20.000 đồng/giao dịch đang áp dụng hiện nay.

Agribank cho biết việc điều chỉnh nhằm tối ưu chi phí và phù hợp với xu hướng sử dụng các dịch vụ ngân hàng số.

Đối với các giao dịch có giá trị dưới 50.000 đồng, khách hàng vẫn có thể theo dõi biến động số dư thông qua tính năng thông báo OTT trên ứng dụng Agribank Plus. Theo ngân hàng, hình thức này cho phép nhận thông báo đối với mọi giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán.

Ngoài tính năng thông báo bằng văn bản, Agribank Plus hiện cũng tích hợp Voice OTT, cho phép phát thông báo biến động số dư bằng âm thanh. Tính năng này hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên nhận chuyển khoản như hộ kinh doanh, người bán hàng hoặc người cao tuổi.

Bên cạnh đó, Agribank cũng áp dụng quy định mới về thực hiện các giao dịch thanh toán giá trị cao qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH).

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, các giao dịch thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống TTĐTLNH sẽ phải được xử lý qua hệ thống này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Vietcombank

Ngân hàng vừa qua đã thông báo về việc thực hiện g iao dịch thanh toán giá trị cao qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Theo đó, từ ngày 01/06/2026, giao dịch thanh toán giá trị từ 500 triệu đồng của khách hàng phát sinh trong giờ hoạt động của Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng phải thực hiện qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.

Sự thay đổi này nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến hoạt động thanh toán đối với các giao dịch giá trị lớn.

Trước đó, Vietcombank cũng đã chính thức dừng tiện ích tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank nhằm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch vụ thanh toán.

Theo thông báo từ ngân hàng, trước đây hệ thống có hỗ trợ tự động chia nhỏ các giao dịch giá trị lớn để khách hàng có thể thực hiện chuyển tiền nhanh thông qua hệ thống Napas 24/7. Tuy nhiên, kể từ ngày 15/5, tiện ích này không còn được áp dụng.



MSB

Từ ngày 1/6/2026, MSB thông báo sẽ chuyển đổi ứng dụng MSB mBank sang nền tảng ngân hàng số mới mang tên MSB Digital Bank. Theo thông báo từ ngân hàng, quá trình chuyển đổi sẽ được triển khai dần đến người dùng thông qua các kênh chính thức.

Theo hướng dẫn, khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi theo hai cách khác nhau. Với những người nhận được thông báo trực tiếp trên ứng dụng MSB mBank, hệ thống sẽ hiển thị tùy chọn nâng cấp lên MSB Digital Bank. Sau khi nhấn “Nâng cấp ngay”, người dùng sẽ được chuyển sang App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng mới về điện thoại.

Khi hoàn tất cài đặt, khách hàng cần mở ứng dụng MSB Digital Bank và bắt đầu quy trình chuyển đổi tài khoản. Ở bước xác minh, hệ thống yêu cầu nhập số CCCD cùng số điện thoại đã đăng ký trước đó, sau đó xác nhận bằng mã OTP gửi về điện thoại và thực hiện nhận diện khuôn mặt. Sau khi xác thực thành công, người dùng tiếp tục tạo mật khẩu đăng nhập mới, cài đặt Face ID hoặc vân tay, đồng thời thiết lập mã PIN gồm 6 chữ số để phục vụ xác nhận giao dịch sau này.

Trong trường hợp không thao tác thông qua ứng dụng cũ, khách hàng vẫn có thể chủ động tải trực tiếp MSB Digital Bank từ kho ứng dụng. Sau khi mở app, người dùng chọn mục “Hỗ trợ đăng nhập”, tiếp tục vào phần “Chuyển đổi ứng dụng” rồi thực hiện các bước xác minh thông tin cá nhân, xác thực số điện thoại bằng OTP và nhận diện khuôn mặt tương tự như quy trình thông thường.



VietinBank

Cuối tháng 5 và đầu tháng 6, VietinBank cũng có một số thay đổi về chính sách phí dịch vụ thẻ.

Cụ thể, từ ngày 29/05/2026, ngân hàng triển khai Phí quản lý tính năng thẻ online trên iPay với mức phí 5.000 VND/khách hàng cho kỳ 6 tháng (chưa bao gồm VAT), áp dụng đối với khách hàng đang sở hữu thẻ Ghi nợ và Tín dụng VietinBank trên dụng ứng dụng VietinBank iPay.

Cũng từ ngày 29/5, ngân hàng điều chỉnh phí phát hành lại đối với thẻ tín dụng. Biểu phí mới giao động từ 181.818 đến 272.727 đồng tùy dòng thẻ.

Từ ngày 10/06/2026, VietinBank triển khai Phí hủy thẻ vật lý đối với thẻ Ghi nợ vật lý phát hành và chọn nhận thẻ tại Chi nhánh/Phòng giao dịch của VietinBank nhưng khách hàng không nhận thẻ từ 60 ngày trở lên (áp dụng cho thẻ phát hành từ 01/05/2026).

Sau ngày 29/05/2026, khách hàng tiếp tục sử dụng thẻ VietinBank đồng nghĩa đồng thuận các Điều kiện và điều khoản phát hành và sử dụng thẻ Ghi nợ, thẻ Tín dụng VietinBank (tùy loại thẻ khách hàng đang sử dụng).

