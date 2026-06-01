Truy tố nhân viên môi giới vàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu (sinh năm 2000, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, thành phố Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Lợi dụng vai trò là môi giới của Công ty Bảo Tín Minh Châu, Hiếu đã lừa đảo bán vàng giá ưu đãi để chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2020, Hiếu là trung gian môi giới trong việc mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn thành phố Hà Nội để hưởng tiền chênh lệch, mà không có cửa hàng.

Khoảng cuối tháng 8/2024, Hiếu làm ăn thua lỗ nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người muốn mua vàng để trả nợ và chi tiêu. Hiếu dùng thủ đoạn nhận tiền mua vàng của những người bị hại, sau đó trả trước một phần số vàng theo thỏa thuận để tạo lòng tin với bị hại, ứng trước tiền để mua vàng để các bị hại tin tưởng tiếp tục giao tiền rồi chiếm đoạt.

Hiếu có quan hệ họ hàng với 4 anh chị đều ở Hà Nội gồm: Phạm Văn D (sinh năm 1994, trú tại phường Thanh Xuân), Phạm Hồng D (sinh năm 1994, trú tại phường Hà Đông), Đỗ Ngọc L (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Hòa) và anh Nguyễn Xuân Hiến (sinh năm 1983, trú tại phường Bồ Đề). Biết các anh chị này có nhu cầu mua vàng nên Hiếu đã giới thiệu với họ về nguồn hàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và phương thức giao vàng trong vòng từ 3-5 ngày, tùy thời gian vận chuyển.

Mặc dù thời điểm này, Hiếu không có vàng để giao dịch nhưng Hiếu vẫn đưa ra thông tin gian dối, nói mình có nhiều mã vàng, mời chào những người bị hại mua vàng với giá thấp hơn giá niêm yết bán ra của Công ty Bảo Tín Minh Châu và nhận tiền của họ.

Để tạo lòng tin với các bị hại và tiếp tục chiếm đoạt tiền của họ, khi đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao 3/4 số vàng mà Hiếu cam kết hoặc giao từ 5-10 chỉ vàng/lần giao. Các bị hại tin là thật, tiếp tục giao tiền cho Hiếu và bị Hiếu chiếm đoạt.

Khi các bị hại yêu cầu trả vàng, Hiếu nại ra nhiều lý do như: vàng khan hiếm, người giao vàng bị tắc đường nên không giao được vàng hoặc hứa hẹn với bị hại nếu họ tiếp tục mua vàng, Hiếu sẽ giao ngay số vàng mà bị hại đã đặt mua trước đó. Thậm chí, Hiếu liên tục đưa ra các thông tin có nguồn hàng với giá bán thấp hơn giá niêm yết, phải đặt mua ngay... để hối thúc các bị hại mua vàng. Đến thời hạn giao vàng, Hiếu đưa ra nhiều lý do gian dối để không chuyển vàng cho họ.

Với phương thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 30/8/2024 đến ngày 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt tổng số gần 22 tỷ đồng của 4 anh chị này. Hiện, Hiếu mới chỉ trả 190 chỉ vàng (tương đương số tiền 1,6 tỷ đồng) và trả 2,6 tỷ đồng cho các bị hại được lấy từ chính số tiền của các bị hại đầu tư mua vàng. Hiếu còn chiếm đoạt, chưa khắc phục hậu quả hơn 17 tỷ đồng của các bị hại.

Trong số 4 bị hại, anh Phạm Văn D bị Hiếu chiếm đoạt nhiều nhất với số tiền lên tới hơn 11,6 tỷ đồng để mua 1.430 chỉ vàng. Hiếu mới chỉ giao cho anh D tổng số 110 chỉ vàng (tương đương 900 triệu đồng), còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng. Anh D yêu cầu Hiếu phải hoàn trả số tiền hơn 10 tỷ đồng chiếm đoạt còn lại và số tiền vay nợ là 568 triệu đồng cùng với tiền lãi đối với 2 khoản tiền này.

Quá trình điều tra, bị can Lê Minh Hiếu thừa nhận việc đưa ra các thông tin gian dối để chào mời 4 bị hại mua vàng và nhận tiền của họ. Hiếu khai, sau khi nhận tiền từ các bị hại, Hiếu dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho đối tượng tên Tùng (không rõ họ tên, địa chỉ) nhờ mua vàng, nhưng không có giấy tờ biên nhận.

Đối với người tên “Tùng”, do Hiếu không cung cấp được thông tin nhân thân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ với Tùng, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xử lý.