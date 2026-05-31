Từ 1/6, người chuyển khoản dưới 50.000 đồng tại Agribank cần chú ý!

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo điều chỉnh giá trị giao dịch tối thiểu để nhận tin nhắn thông báo biến động số dư qua dịch vụ SMS Banking.

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, các giao dịch phát sinh từ 50.000 đồng trở lên mới được gửi thông báo qua SMS Banking. Mức ngưỡng này được nâng từ 20.000 đồng/giao dịch đang áp dụng hiện nay.

Agribank cho biết việc điều chỉnh nhằm tối ưu chi phí và phù hợp với xu hướng sử dụng các dịch vụ ngân hàng số.

Đối với các giao dịch có giá trị dưới 50.000 đồng, khách hàng vẫn có thể theo dõi biến động số dư thông qua tính năng thông báo OTT trên ứng dụng Agribank Plus. Theo ngân hàng, hình thức này cho phép nhận thông báo đối với mọi giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán.

Ngoài tính năng thông báo bằng văn bản, Agribank Plus hiện cũng tích hợp Voice OTT, cho phép phát thông báo biến động số dư bằng âm thanh. Tính năng này hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên nhận chuyển khoản như hộ kinh doanh, người bán hàng hoặc người cao tuổi.

Theo giới thiệu của Agribank, thông báo OTT có thể nhận theo thời gian thực, không giới hạn số lượng tin nhắn, hiển thị tiếng Việt có dấu và hoạt động ngay cả khi khách hàng ở nước ngoài nếu thiết bị có kết nối internet.

Để đăng ký nhận thông báo biến động số dư trên Agribank Plus, khách hàng đăng nhập ứng dụng, chọn mục "Nhận tin biến động số dư" trong phần "Tiện ích & Cài đặt", thực hiện đăng ký tài khoản nhận thông báo và xác thực bằng mật khẩu, vân tay hoặc Face ID.

Trước Agribank, nhiều ngân hàng cũng đã khuyến khích khách hàng chuyển từ SMS Banking sang các hình thức thông báo trên ứng dụng (OTT) nhằm giảm chi phí vận hành và hạn chế phụ thuộc vào dịch vụ tin nhắn của các nhà mạng. Trong bối cảnh giao dịch ngân hàng số ngày càng phổ biến, các ứng dụng ngân hàng đang dần trở thành kênh chính để khách hàng theo dõi biến động tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính.