Vì sao nhân sự bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm?

Xu hướng này phản ánh việc những người đã có nền tảng về chăm sóc khách hàng và kinh nghiệm tư vấn đang tìm cách gia tăng giá trị phục vụ trong dài hạn, đồng thời đa dạng hóa nguồn thu nhập trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động.

Khi mối quan tâm của khách hàng ngày càng mở rộng

Gần 10 năm làm tư vấn trong lĩnh vực bất động sản cao cấp tại TP.HCM, anh Phạm Thanh Tùng (42 tuổi, phường Cô Giang) cho biết anh bắt đầu tìm kiếm những hướng đi mới để mở rộng sự nghiệp.

Theo anh, khi một tư vấn viên đã "chín nghề", tích lũy đủ kinh nghiệm và có nền tảng khách hàng ổn định, nếu chỉ hoạt động tư vấn ở một lĩnh vực sẽ không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, thậm chí có thể khiến giá trị tư vấn bị giới hạn.

"Gắn bó với phân khúc cao cấp nhiều năm, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chững lại, tôi nhận ra dòng tiền của khách hàng đang dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn. Họ ưu tiên giữ tiền mặt và đặc biệt quan tâm đến các rủi ro. Trong hai năm qua, tôi tìm hiểu sâu hơn về bảo hiểm để có thể tư vấn thêm các giải pháp bảo vệ tài sản, thay vì chỉ chốt sale một dự án rồi thôi", anh Tùng nói.

Tương tự, chị Thanh Vân (34 tuổi), chuyên viên khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng thương mại ở Hà Nội, cho biết sau một thời gian dài làm việc với nhóm khách hàng trung – cao cấp, chị cũng nhận thấy nhu cầu của họ không còn giới hạn ở các sản phẩm ngân hàng truyền thống.

Theo chị, cứ 10 khách thì khoảng 7 người chủ động hỏi thêm về các vấn đề liên quan đến bảo vệ và đầu tư, trong đó bảo hiểm là một trong những nội dung được nhắc đến thường xuyên.

"Khách hàng ngày càng quan tâm đến sự an toàn và ổn định. Họ chú trọng đến kế hoạch lớn và dài hạn cho gia đình. Điều đó khiến mình nhìn nhận bảo hiểm như một phần cần phải có trong quá trình tư vấn", chị Vân chia sẻ.

Ở bức tranh rộng hơn, điều này cũng khiến những người làm tư vấn trong các lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, hay các dịch vụ cao cấp… nhìn nhận việc phát triển sự nghiệp sang ngành bảo hiểm như một hướng mở rộng giá trị phục vụ khách hàng, thay vì chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp riêng lẻ.

Tiềm năng của nghề từ nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính dài hạn

Lý giải xu hướng nhân sự ngành bất động sản, ngân hàng lâu năm… chuyển sang tư vấn bảo hiểm, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng đây không đơn thuần là sự "rẽ hướng" nghề nghiệp, mà là sự mở rộng tự nhiên của vai trò tư vấn trên nền tảng kinh nghiệm và mạng lưới khách hàng sẵn có.

"Nhóm nhân sự này đã có lợi thế về kinh nghiệm tư vấn và xây dựng quan hệ khách hàng. Khi vai trò tư vấn dần mở rộng theo nhu cầu dịch chuyển sang các mục tiêu dài hạn của khách hàng, bảo hiểm cũng trở thành một phần tự nhiên trong phạm vi tư vấn, giúp tư vấn viên đồng hành sâu hơn với khách hàng", ông Dũng nhận định.

Theo ông Dũng, sở dĩ các tư vấn viên lâu năm chọn "lấn sân" sang bảo hiểm vì đây là một trong những giải pháp vừa đáp ứng nhu cầu bảo vệ, vừa có thể tích hợp vào kế hoạch tài chính dài hạn của khách hàng.

Theo các số liệu thống kê, tổng quy mô thị trường bảo hiểm tương đương khoảng 3% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu 6,7%.

Sự chênh lệch này cho thấy dư địa phát triển nghề nghiệp còn lớn dành cho tư vấn viên bảo hiểm tại Việt Nam, đồng thời lý giải vì sao nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác bắt đầu xem đây là một hướng mở rộng nghề nghiệp hợp lý và có tính dài hạn.

Có kinh nghiệm nhưng vẫn phải được đào tạo bài bản

Ngành bảo hiểm mang lại nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra những yêu cầu chuyên môn riêng cho những người muốn "rẽ hướng". Người mới cần học lại kiến thức nền tảng về bảo hiểm như sản phẩm, quy định pháp lý, quản lý rủi ro... Bên cạnh đó, việc xây dựng niềm tin với khách hàng đòi hỏi sự kiên trì và khả năng đồng hành lâu dài, không chỉ dừng lại ở việc tư vấn sản phẩm.

Dù có kinh nghiệm, "người mới" vẫn phải được đào tạo bài bản về bảo hiểm để nâng cao chất lượng tư vấn.

Ông Ngô Trung Dũng cho biết việc nhân sự giàu kinh nghiệm "ngoài ngành" trở thành tư vấn viên bảo hiểm vừa là nguồn lực tích cực cho sự phát triển của ngành, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về tiêu chuẩn nghề nghiệp và chất lượng tư vấn.

"Dù có lợi thế về kỹ năng và kiến thức về tài chính, nhưng khi chuyển sang lĩnh vực bảo hiểm, họ vẫn cần được đào tạo bài bản để nâng cao chất lượng tư vấn, giúp khách hàng hiểu đúng giá trị của bảo hiểm và đồng hành lâu dài cùng khách hàng", ông Dũng nhấn mạnh.

Trên thực tế, nhiều công ty bảo hiểm lớn như Bảo Việt, Manulife… cũng đã và đang triển khai các chương trình đào tạo và phát triển chuyên sâu cho những người "ngoài ngành", nhằm hỗ trợ họ từng bước thích nghi với yêu cầu của lĩnh vực này và trở thành những tư vấn viên chuyên nghiệp, toàn diện. Xu hướng thu hút nhân sự có kinh nghiệm từ các lĩnh vực liên quan cũng đang được nhiều doanh nghiệp thúc đẩy, trong bối cảnh nhu cầu tư vấn và hoạch định tài chính ngày càng gia tăng.