Khởi tố 3 đối tượng dùng TikTok, Zalo giả danh ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004) và Ngô Thị Như Ý (SN 2006) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ cuối năm 2025, các đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm này mua lại các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi, đăng tải thông tin quảng cáo cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản nhằm thu hút người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và hướng dẫn làm hồ sơ vay. Sau đó, chúng yêu cầu người vay chuyển trước các khoản tiền như phí bảo hiểm khoản vay, phí xác minh thu nhập, phí giải ngân hoặc các khoản phí khác.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không thực hiện việc cho vay như cam kết mà nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với bị hại.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các bị hại và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.