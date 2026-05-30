Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 3 đối tượng dùng TikTok, Zalo giả danh ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

| | Tài chính - ngân hàng

Lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, 3 đối tượng đã sử dụng TikTok và Zalo giả danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu chuyển tiền làm thủ tục rồi chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố 3 đối tượng dùng TikTok, Zalo giả danh ngân hàng để chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004) và Ngô Thị Như Ý (SN 2006) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ cuối năm 2025, các đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm này mua lại các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi, đăng tải thông tin quảng cáo cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản nhằm thu hút người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và hướng dẫn làm hồ sơ vay. Sau đó, chúng yêu cầu người vay chuyển trước các khoản tiền như phí bảo hiểm khoản vay, phí xác minh thu nhập, phí giải ngân hoặc các khoản phí khác.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng không thực hiện việc cho vay như cam kết mà nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với bị hại.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các bị hại và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Huy Nguyễn

Pháp luật Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước muốn sửa Nghị định 24, thị trường vàng đứng trước nhiều thay đổi lớn

Ngân hàng Nhà nước muốn sửa Nghị định 24, thị trường vàng đứng trước nhiều thay đổi lớn Nổi bật

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều ngày 29/5

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều ngày 29/5 Nổi bật

Thái Lan nhiều khả năng sẽ tránh tăng lãi suất

Thái Lan nhiều khả năng sẽ tránh tăng lãi suất

18:05 , 30/05/2026
3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo trên phạm vi cả nước

3 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo trên phạm vi cả nước

16:45 , 30/05/2026
Lãi suất tiết kiệm 30/5: Bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank... mới nhất

Lãi suất tiết kiệm 30/5: Bảng lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, HDBank... mới nhất

16:20 , 30/05/2026
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng SJC hôm nay ngày 30/5

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng SJC hôm nay ngày 30/5

15:33 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên