Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng SJC hôm nay ngày 30/5

Người mua ở vùng giá 162 – 162 triệu đồng/lượng cuối tuần trước và bán ra lúc này đã chịu lỗ tới 6 triệu đồng/lượng.

Ngày 30/5, giá vàng trong nước tăng nhẹ 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết 156,0 – 159,0 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn ở mức 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng.

DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá vàng nhẫn, vàng miếng cùng một mức 156,0 – 159,0 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong tuần qua, giá vàng đã giảm khoảng 3 triệu đồng/lượng. Người mua ở vùng giá 162 – 162 triệu đồng/lượng cuối tuần trước và bán ra lúc này đã chịu lỗ tới 6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ở mức 4.538 USD/ounce, tương đương với khoảng 144 triệu đồng/lượng theo tỷ giá VND/USD hiện hành, chưa bao gồm thuế, phí.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới trải qua thêm một tuần giao dịch đầy biến động khi nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông liên tục bị triệt tiêu bởi sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao và những lo ngại mới về lạm phát liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran.

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý trên Phố Wall đã trở nên lạc quan hơn đáng kể đối với triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi giới đầu tư cá nhân lại chuyển sang xu hướng bi quan bất chấp nhịp phục hồi của kim loại quý vào cuối tuần.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng đã phục hồi trong phiên thứ Năm cùng với các tài sản rủi ro nhờ kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn kéo dài tại Trung Đông.

“Trước đó trong phiên, vàng đã bị bán xuống dưới đường trung bình động 200 ngày lần đầu tiên trong vòng hai năm,” ông Chandler nhận định. “Tuy nhiên, kim loại quý đã nhanh chóng phục hồi và tiếp tục tăng trước kỳ nghỉ cuối tuần, đạt mức cao nhất trong ba ngày, trên 4.543 USD/ounce.”

Theo ông Chandler, triển vọng về một lệnh ngừng bắn kéo dài được xem là yếu tố tích cực đối với vàng vì làm giảm nguy cơ bán tháo từ các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, đồng thời giảm nhu cầu thanh khoản khẩn cấp từ các nước nhập khẩu năng lượng.

“Nếu giá vàng vượt vùng 4.585 USD/ounce, các tín hiệu kỹ thuật sẽ trở nên tích cực hơn,” ông nói.

Thanh Anh

