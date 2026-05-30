Giá bạc hôm nay 30-5: Lỗ gần 500 triệu đồng vì mua bạc lúc đỉnh, nên chờ tiếp hay cắt lỗ?

Sáng 30-5, giá bạc hôm nay chốt tuần trên thị trường quốc tế ở mức 75,4 USD/ounce, giảm khoảng 0,5% so với phiên trước. Bạc đang ở vùng tích lũy trong khoảng 2 tuần qua, ngược với đà phục hồi mạnh của giá vàng trong 3 ngày qua.

Theo giới phân tích, giá bạc chưa thể bứt phá mạnh trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông xuất hiện tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran nhưng lạm phát gia tăng và nhu cầu công nghiệp chưa khởi sắc như kỳ vọng.

Diễn biến của giá bạc thế giới kéo giá bạc trong nước cũng đi xuống. Hiện Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng lần lượt là 2,85 triệu đồng/lượng và 2,93 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc ký, bạc thỏi các loại được giao dịch lần lượt là 76 triệu đồng/kg mua vào và 78,3 triệu đồng/kg bán ra, giảm 100.000 đồng mỗi kg so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc trong nước cũng đang ở vùng tích lũy trong 2 tháng qua, khiến nhà đầu tư vẫn lo sốt vó.

Giá bạc hôm nay giảm ngược dòng với giá vàng

Kể với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Hoàng Hà (ngụ phường Chợ Lớn, TPHCM) cho biết công ty bạc vừa thông báo đầu tháng 6 sẽ tới lịch chị nhận 100 lượng bạc miếng trong đơn đặt 300 lượng bạc hồi đầu năm nay.

"Khoản đầu tư này đang lỗ nặng nên tôi chưa mặn mà đi nhận" – chị Hà buồn bã nói.

Hồi cuối tháng 1-2026, khi giá bạc tăng một mạch từ vùng 2,7 triệu đồng/lượng lên tới mức đỉnh 4,5 – 4,7 triệu đồng/lượng chỉ trong tháng đầu năm, chị đã đặt tổng cộng 300 lượng với kỳ vọng giá còn tăng tiếp lên 5 triệu đồng/lượng. Khoản đầu tư này tổng cộng hơn 1,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ngay sau khi lập đỉnh thời đại, bạc liên tục đi xuống theo giá thế giới. Tới giờ, 300 lượng bạc chị đầu tư nếu bán ra lúc này sẽ lỗ tới 480 triệu đồng (hơn 35%).

"Tôi chưa định bán vì lỗ nhưng việc mua thêm để trung bình giá cũng đang cân nhắc vì đã dành tỉ trọng quá lớn cho kênh này trong tổng danh mục" – chị Hà băn khoăn.

Giá bạc đang ở vùng tích lũy trong 2 tháng qua

Theo nhiều chuyên gia, bạc đang trở thành kênh đầu tư thu hút sự quan tâm của nhiều người khi ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn nhập cuộc và bán bạc. Tuy nhiên, giá bạc cũng biến động mạnh hơn vàng nên nhà đầu tư được khuyến nghị không "lướt sóng" ngắn hạn, không dồn hết tiền nhàn rỗi vào bạc và mua nắm giữ với tầm nhìn từ 3-5 năm.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Giám đốc Ancarat Xã Đàn Hà Nội, cho hay nếu mục tiêu là tích trữ dài hạn (bảo toàn tài sản), mua vàng, bạc có thể phù hợp nhưng nên phân bổ chỉ một phần nhỏ trong danh mục.

Nếu mục tiêu là lướt sóng ngắn hạn, hiện tại rủi ro cao do biên độ lớn. Với nhà đầu tư cá nhân, giữ tỉ lệ vàng, bạc trong danh mục 10%-15% và nên mua rải dần để giảm rủi ro biến động ngắn hạn.



