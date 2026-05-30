Sáng 30-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rút ngắn cách biệt với giá thế giới

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại lên 159 triệu đồng/lượng.

Sáng 30-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 156 triệu đồng/lượng, bán ra 159 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng so với giá đóng cửa cuối ngày hôm qua.

Công ty Mi Hồng giao dịch vàng miếng SJC ở mức thấp hơn nhiều, mua vào 156,2 triệu đồng/lượng và bán ra 158 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI bán ra vàng miếng quanh 158,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại được công ty SJC, PNJ giao dịch lần lượt là 155,8 triệu đồng/lượng và 158,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ bán ra vàng nhẫn trơn bằng với giá vàng miếng SJC - ở mức 159 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.540 USD/ounce, tăng gần cả trăm USD/ounce chỉ trong 1 phiên.

Nếu so với mức thấp nhất trong khoảng 3 ngày qua, mỗi ounce vàng tăng tới 170 USD/ounce. Trong phiên đêm qua, rạng sáng nay, giá vàng có lúc còn leo sát mốc 4.600 USD/ounce – trước khi giảm trở lại.

Giá vàng bất ngờ tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc, có lúc rớt xuống chỉ còn 87,3 USD/thùng trước khi đóng cửa ở mức 91,1 USD/thùng.

Chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng rớt khỏi mốc 99 điểm, đóng cửa tuần giao dịch ở mức 98,9 điểm, lùi về mức thấp nhất trong 2 tuần qua.

Theo giới phân tích, giá dầu giảm mạnh trong tháng 5 khi các nhà giao dịch dự đoán một thỏa thuận khả thi giữa Mỹ và Iran là có thể gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và dần dần khôi phục hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Đây là mức cách biệt rút ngắn bất ngờ so với những ngày trước. Nếu so với mức đỉnh kỷ lục 30 triệu đồng/lượng vài tháng trước, cách biệt giá vàng trong nước và thế giới hiện tại đã thu hẹp rất nhanh.

Theo Thái Phương

Người lao động

Nóng: Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính Mỹ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn chiều ngày 29/5

CHKQT Gia Bình - kiến tạo không gian phát triển mới, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

07:50 , 30/05/2026
Tối 29-5, giá vàng tăng rất mạnh, bạc cũng theo sát

23:59 , 29/05/2026
VPBank kiến tạo "Đại Lộ Thịnh Vượng", thúc đẩy mục tiêu tài chính toàn diện tại Ngày tài chính số 2026

21:30 , 29/05/2026
Agribank được vinh danh 2 Giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu

21:30 , 29/05/2026

