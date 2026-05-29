Sáng 29/5: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều

Sáng 29/5: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều

Sáng 29/5, giá vàng trong nước đồng loạt đảo chiều bật tăng sau 3 phiên giảm liên tục.

Theo đó, giá vàng miếng tại Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu,…đồng loạt tăng 2,5 triệu đồng/lượng lên 157,0 – 160,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sau khi rớt mạnh xuống cùng 4.400 USD/ounce đã bật tăng lên vùng 4.500 USD/ounce.

Theo Kitco News, thị trường vàng vừa trải qua thêm một đợt điều chỉnh khi giá giảm xuống dưới ngưỡng 4.500 USD/ounce và kiểm định đường trung bình động 200 ngày – một vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Tom Winmill, Quản lý danh mục của Midas Discovery Fund, những khó khăn hiện tại chủ yếu mang tính ngắn hạn và chưa làm thay đổi triển vọng tăng giá dài hạn của kim loại quý. ﻿

Áp lực bán gần đây xuất phát từ lo ngại lạm phát gia tăng, khiến thị trường bắt đầu tính đến khả năng các ngân hàng trung ương phải nâng lãi suất trở lại vào cuối năm. Trong môi trường lãi suất cao hơn, chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi – cũng tăng lên, tạo sức ép lên giá. Tuy nhiên, theo ông Winmill, các động lực nền tảng từng thúc đẩy vàng tăng mạnh trong những năm qua vẫn gần như không thay đổi.﻿

“Tôi không thấy có nhiều yếu tố thực sự tiêu cực đối với vàng trong dài hạn ở vùng giá hiện nay,” ông nói với Kitco News. “Đây có thể chỉ là khoảng nghỉ để vàng lấy đà cho một nhịp tăng mới.” ﻿

Theo vị chuyên gia của Midas Discovery Fund, một trong những yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ vàng là sự suy giảm dần vai trò thống trị của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu. Ông cho rằng việc Mỹ ngày càng sử dụng đồng USD như một công cụ địa chính trị, cùng xu hướng giảm phụ thuộc vào USD trong thương mại và dự trữ ngoại hối của nhiều quốc gia, có thể tiếp tục làm xói mòn vị thế của đồng bạc xanh trong những năm tới. ﻿

“Nếu đồng USD tiếp tục mất dần vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu, áp lực suy yếu đối với đồng bạc xanh sẽ còn kéo dài,” ông nhận định. Theo ông, chính rủi ro này đang thúc đẩy nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho thị trường vàng.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Chọn cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026

Chọn cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026 Nổi bật

Vì sao LPBank lọt Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026?

Vì sao LPBank lọt Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu 2026? Nổi bật

Thu nhập lãi cho vay VPBank vượt xa MB và Techcombank, BIDV và VietinBank thu hơn 10.000 tỷ mỗi tháng

Thu nhập lãi cho vay VPBank vượt xa MB và Techcombank, BIDV và VietinBank thu hơn 10.000 tỷ mỗi tháng

09:55 , 29/05/2026
Lượng lớn cổ phiếu ngân hàng được doanh nghiệp, lãnh đạo mua vào: Chuyện gì đang xảy ra?

Lượng lớn cổ phiếu ngân hàng được doanh nghiệp, lãnh đạo mua vào: Chuyện gì đang xảy ra?

08:25 , 29/05/2026
Hành trình khẳng định vị thế Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

Hành trình khẳng định vị thế Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới

08:00 , 29/05/2026
Chặn buôn lậu vàng bằng nhiều biện pháp

Chặn buôn lậu vàng bằng nhiều biện pháp

07:04 , 29/05/2026

