SACOMBANK nhận giải thưởng Sao Khuê 2026 và ghi tên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam

Ngày 28/05/2026, SACOMBANK tiếp tục được vinh danh tại Sao Khuê 2026 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, với danh hiệu Xếp hạng 5 sao dành cho “Công nghệ thanh toán mở cho hệ thống giao thông công cộng” thuộc lĩnh vực Công nghệ tài chính (Fintech). Đây là năm thứ 6 liên tiếp SACOMBANK được trao giải thưởng này, khẳng định định hướng đầu tư nền tảng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Ngân hàng trong hành trình chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng giám đốc SACOMBANK (đứng giữa) nhận giải thưởng Sao Khuê 2026

Đặc biệt, SACOMBANK cũng được ghi nhận trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026 - bộ công cụ lần đầu tiên được VINASA công bố nhằm phác họa toàn cảnh năng lực và mức độ trưởng thành của các giải pháp công nghệ số Việt Nam. Bản đồ được kỳ vọng sẽ trở thành cơ sở tham chiếu giúp doanh nghiệp định vị sản phẩm, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc định hướng phát triển hệ sinh thái số quốc gia.

Năm 2024, SACOMBANK là ngân hàng tiên phong triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt theo công nghệ Open-loop cho hệ thống giao thông công cộng. Giải pháp nhanh chóng kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế như Mastercard, Visa và công ty thanh toán quốc gia Napas, mở rộng khả năng tiếp cận đến hàng chục triệu người dùng. Hành khách có thể thanh toán linh hoạt bằng thẻ ngân hàng do bất kỳ ngân hàng trong nước hay nước ngoài phát hành, mã VietQR, Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay hoặc ví điện tử khi sử dụng Metro và xe buýt. Hiện tại Metro TP.HCM có tỷ lệ thanh toán không tiền mặt hơn 90% với đa dạng hình thức từ máy bán vé tự động đến mua vé trực tuyến.

Việc ứng dụng công nghệ thanh toán mở giúp rút ngắn thời gian giao dịch, nâng cao tính an toàn và tối ưu trải nghiệm di chuyển cho người dân. Đồng thời, giải pháp cũng góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, bền vững. Trong thời gian tới, SACOMBANK sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với JCB, American Express, UnionPay cũng như triển khai trên nhiều loại hình giao thông công cộng khác.

Đại diện SACOMBANK cho biết, Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và phát triển các giải pháp tài chính số thiết thực, góp phần đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại, thuận tiện cho người dân.

Kim Ngân

Nhịp sống Thị trường

28 ngân hàng làm việc ngày đêm, chuyển khoản 100.000 đồng cho hàng triệu người Việt: Toàn hệ thống vượt qua "bài test" chưa từng có sau một thập kỷ số hóa

Chọn cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026

VNPT AI và GRGBanking hợp tác cung cấp Phygital Banking tại Việt Nam

BIDV và Hana Bank tổ chức hội thảo giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ

OCB có Quyền Tổng giám đốc mới

6 giải pháp ngân hàng số của BIDV đạt giải Sao Khuê 2026

