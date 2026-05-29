Chọn cổ phiếu ngân hàng nửa cuối năm 2026

Dù VN-Index đang ở vùng đỉnh lịch sử nhưng tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" khiến nhà đầu tư chưa thể yên tâm. Trong đó, cổ phiếu ngân hàng (NH) - vốn được xem là "cổ phiếu vua" - cũng đòi hỏi chiến lược đầu tư kiên trì, nắm giữ trong trung và dài hạn. Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia chia sẻ tại talkshow "Kỳ vọng nào cho cổ phiếu NH nửa cuối năm 2026?" do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 28-5.

Nhiều sức ép

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28-5, VN-Index dừng ở mức 1.863 điểm, giảm hơn 10 điểm so với phiên trước. Thị trường đang ở vùng đỉnh sau chuỗi tăng liên tiếp hơn 450 điểm chỉ trong khoảng 2 tháng qua.

Có điều, dù thị trường chứng khoán tăng tích cực nhưng tài khoản của nhiều nhà đầu tư vẫn đỏ. Nhiều người dùng cụm từ "xanh vỏ đỏ lòng" để mô tả VN-Index lúc này, tức chỉ số chung tăng điểm nhưng phần lớn danh mục vẫn âm.

Các chuyên gia trao đổi về kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam nửa cuối năm 2026, trong đó có nhóm cổ phiếu ngân hàng Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trao đổi tại talkshow, ông Võ Văn Huy, Giám đốc Khách hàng cao cấp - Công ty Chứng khoán DNSE, cho hay hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn xuất hiện tại Mỹ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, nơi chỉ số phản ánh chưa đầy đủ bức tranh chung của thị trường chứng khoán.

Ông Huy dùng khái niệm "nền kinh tế chữ K" để miêu tả tình trạng này - trong bối cảnh lãi suất không còn rẻ, sẽ có sự phân hóa rất mạnh. Những doanh nghiệp (DN) đầu ngành, nhất là trong lĩnh vực công nghệ tại Mỹ, Nhật hay Hàn Quốc, kéo chỉ số tăng, trong khi phần lớn cổ phiếu nhỏ hơn lại giảm giá, thậm chí phá đáy.

"Tại Việt Nam, dù không mạnh về công nghệ nhưng các cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường và được hỗ trợ bởi chính sách. Nếu loại bỏ ảnh hưởng của cổ phiếu các DN đầu ngành tới chỉ số, VN-Index hiện chỉ quanh vùng 1.400 điểm" - ông Huy nhận định.

Chỉ số VN-Index hiện nay cho thấy sự lệch pha đáng kể giữa điểm số và diễn biến chung của phần lớn cổ phiếu trên thị trường. Theo phân tích của ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, trong nhịp tăng vừa qua, nhóm cổ phiếu Vingroup đã đóng vai trò lớn đưa chỉ số lên vùng đỉnh mới, trong khi phần còn lại của thị trường phục hồi chậm hơn rõ rệt.

Trong tháng 5, động lực tăng điểm đã chuyển sang trạng thái luân chuyển, thay vì đồng thuận trên diện rộng. VN-Index chỉ tăng 1,1%; nhóm Vingroup bắt đầu phân hóa, trong khi dòng tiền tập trung rõ hơn vào cổ phiều NH (tăng 4,67% và chiếm 26,6% giá trị giao dịch).

"Thị trường hiện tại chưa suy yếu nhưng đang bước vào giai đoạn chọn lọc cao hơn. Trong đó, hiệu quả đầu tư phụ thuộc nhiều hơn vào sự lựa chọn ngành và cổ phiếu" - ông Bùi Văn Huy nhận xét.

Một trong những yếu tố tác động tới tâm lý nhà đầu tư cá nhân thời gian qua khiến dòng tiền chưa chảy vào chứng khoán nhiều là động thái bán ròng của khối ngoại. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hàng tỉ đồng qua mỗi phiên. Từ đầu năm tới nay, khối ngoại bán ròng hơn 60.000 tỉ đồng trên thị trường chứng khoán.

Ông Đỗ Thanh Tùng, Trưởng Phòng Cao cấp Trung tâm Phân tích - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhìn nhận khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, tạo áp lực lớn lên nội lực thị trường. Dù trong quý I/2026, lợi nhuận các DN niêm yết tăng khoảng 30%, song nếu loại bỏ tác động từ một số nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, định giá thị trường đang tương đối thấp trong lịch sử và khá hấp dẫn.

"Các yếu tố như lạm phát gia tăng, tỉ giá nhích lên, xung đột ở Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt cũng tác động tới chứng khoán. Lãi suất tăng trở lại là điểm nghẽn lớn đối với thị trường. Thanh khoản giảm khá rõ từ quý III/2025 đến nay cho thấy dòng tiền thận trọng hơn" - ông Tùng phân tích.

Chiến lược phân bổ vốn, lọc cổ phiếu

Theo các chuyên gia, dù bối cảnh vĩ mô còn nhiều thách thức và dòng tiền phân hóa nhưng thị trường chứng khoán luôn có cơ hội đầu tư. Nhà đầu tư cần hiểu bản chất thị trường và dòng vốn để có chiến lược phân bổ vốn phù hợp. Quan trọng nhất vẫn là định giá DN có đủ hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng hay không.

Ông Đỗ Thanh Tùng cho rằng ngành NH có vai trò rất quan trọng đối với chỉ số chung và diễn biến thị trường chứng khoán. Những thách thức như lãi suất tăng, thanh khoản suy giảm, khối ngoại bán ròng hay áp lực vĩ mô đều tác động trực tiếp đến nhóm này.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 của các NH khá tích cực, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 3,5% từ đầu năm và hơn 19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ngành NH cũng đối mặt nhiều thách thức như áp lực thanh khoản khi tín dụng tăng nhanh; chi phí vốn tăng mạnh; nợ xấu có xu hướng quay lại... Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh lời và biên lãi ròng (NIM) của hệ thống NH.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong vài phiên gần đây, dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu NH có sự cải thiện đáng kể. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sau những khó khăn, cổ phiếu NH sẽ khởi sắc trở lại và đóng góp vào đà tăng trưởng chung của VN-Index.

Ông Tùng nhìn nhận nếu thanh khoản được cải thiện hoặc mặt bằng lãi suất hạ nhiệt, nhóm cổ phiếu NH có thể thu hút dòng tiền mạnh hơn. Cổ phiếu NH vẫn là nhóm tác động lớn đến xu hướng thị trường cuối năm vì chiếm tỉ trọng vốn hóa lớn. Một số NH lớn như Vietcombank, BIDV hay SACOMBANK có thể hưởng lợi từ chuyện nâng hạng thị trường sắp tới.

Thực tế, cổ phiếu NH tăng trở lại thời gian qua sau khi có những đợt giảm về vùng hỗ trợ nên xuất hiện lực cầu bắt đáy. Ông Bùi Văn Huy phân tích định giá của "cổ phiếu vua" hiện không đắt, lợi nhuận vẫn tăng trưởng và tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) vẫn tốt. Tuy nhiên, ở góc độ dòng tiền, rất khó kỳ vọng sự đột biến trong ngắn và trung hạn.

"Muốn có "sóng lớn", phải có yếu tố vĩ mô hỗ trợ mạnh hoặc thị trường cần một nhịp điều chỉnh sâu để mặt bằng định giá trở nên hấp dẫn hơn. Cổ phiếu NH dự báo sẽ có sự phân hóa mạnh, dòng tiền sẽ luân chuyển giữa cổ phiếu các nhóm NH khác nhau thay vì tạo sóng đồng loạt như trước đây. Vì vậy, nhà đầu tư cần chọn kỹ" - ông Võ Văn Huy lưu ý.

Với những nhà đầu tư dài hạn, ông Bùi Văn Huy cho rằng nhiều cổ phiếu NH có chất lượng tài sản, tiềm năng tăng trưởng, thu nhập ngoài lãi tốt; khả năng chuyển đổi mô hình kinh doanh và định giá ở mức hấp dẫn. Đây có thể là giai đoạn phù hợp để tích lũy cổ phiếu này dài hạn.

Chờ làn sóng vốn chảy vào thương vụ IPO Theo các chuyên gia, việc bán ròng cổ phiếu của khối ngoại không chỉ xảy ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam mà mang tính cấu trúc trên phạm vi toàn cầu. Nếu Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và trở thành quốc gia có thu nhập cao, đây sẽ là nền tảng rất quan trọng để thu hút vốn ngoại trở lại. Việt Nam đang bước vào làn sóng IPO (chào bán cổ phiếu ra công chúng) lớn nhất từ trước đến nay, có thể kéo dài từ năm 2025-2028 với quy mô khoảng 40-50 tỉ USD. Những thương vụ IPO với nhiều DN tư nhân đầu ngành trong các lĩnh vực tiêu dùng, tài chính... sẽ là nguồn sản phẩm chất lượng hơn cho thị trường.



