Agribank được vinh danh 2 Giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu

Đó là "Giải pháp Biểu mẫu thông minh – Agribank SmartForm" và "Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến – Agribank Online Lending". Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của Agribank nhằm "phụng sự khách hàng" ngày một tốt hơn thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu vận hành và mang đến trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

Giải thưởng Sao Khuê là sự kiện uy tín nhằm đánh giá và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp công nghệ số xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, được Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) khởi xướng và tổ chức bắt đầu từ năm 2003. Nhiều sản phẩm được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê đã trở thành giải pháp chủ lực được triển khai rộng rãi trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế lớn, đồng thời từng bước mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 không chỉ là lễ vinh danh, mà còn là hoạt động mang ý nghĩa định hướng khi góp phần phản ánh bức tranh toàn diện về hệ sinh thái công nghệ. Tại Lễ trao giải năm 2026, VINASA lần đầu tiên giới thiệu Bản đồ Giải pháp Công nghệ số dựa trên 3 trục cốt lõi: DOMAIN (tính độc đáo, sáng tạo), MATURITY (mức độ trưởng thành) và VALUE NATURE (giá trị của hệ thống), đóng vai trò như một hệ thống tham chiếu, giúp phân loại và nhận diện các sản phẩm, giải pháp theo từng lĩnh vực cụ thể. Việc công bố Bản đồ Giải pháp công nghệ số là điểm đổi mới nổi bật nhất của Sao Khuê 2026 được kỳ vọng sẽ phản ánh và đánh giá toàn diện năng lực, mức độ trưởng thành và cấu trúc phát triển của ngành công nghệ số Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt và xây dựng hệ sinh thái công nghệ nội địa ngày càng phát triển.

Trải qua nhiều vòng xét duyệt nghiêm ngặt, từ đánh giá hồ sơ, thuyết trình đến thẩm định thực tế, nhằm đảm bảo tính khách quan và phản ánh đúng hiệu quả triển khai trong thực tiễn, 2 giải pháp công nghệ số của Agribank vinh dự được lựa chọn và vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2026:

1. "Giải pháp Biểu mẫu thông minh - Agribank SmartForm": là nền tảng số hóa quy trình giao dịch và biểu mẫu của Agribank trên toàn bộ hệ thống mạng lưới chi nhánh và điểm giao dịch rộng lớn. Giải pháp giúp số hóa toàn bộ chu trình biểu mẫu nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất và chính xác trong thời gian ngắn, thay thế quy trình giấy tờ và thao tác nhập liệu lặp lại. Khách hàng có thể đặt lịch giao dịch trên website, kiosk tại quầy, check-in trước và thao tác được xử lý trên một biểu mẫu điện tử thống nhất tạo trải nghiệm liền mạch từ khi bắt đầu đến kết thúc giao dịch.

Với khả năng tích hợp linh hoạt, chuẩn hóa dữ liệu và tối ưu quy trình xử lý hồ sơ, Agribank SmartForm giúp từng bước hiện đại hóa hoạt động tác nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc số chuyên nghiệp.

2. "Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến - Agribank Online Lending": là giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, thuận tiện thông qua môi trường số. Giải pháp số hóa toàn bộ chu trình tiếp nhận - xác thực - thẩm định - phê duyệt - ký hợp đồng vay vốn - quản lý khoản vay - báo cáo vận hành trên một nền tảng thống nhất đối với một số sản phẩm cho vay của Agribank.

Việc triển khai Agribank Online Lending không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính minh bạch trong quy trình cấp tín dụng mà còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính ngân hàng tới khách hàng ở nhiều khu vực, đặc biệt ở khu vực Tam nông, thúc đẩy tài chính toàn diện và chuyển đổi số quốc gia.

Với hai giải pháp công nghệ số được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại của Agribank, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ lực của Agribank trong hành trình chuyển đổi số của ngành Ngân hàng và chiến lược chuyển đổi số quốc gia; thể hiện vị thế, bản lĩnh của một ngân hàng thương mại hàng đầu luôn dẫn dắt xu thế, kiến tạo hệ sinh thái tài chính số an toàn, hiện đại và bền vững vì sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam.

Từ năm 2016 đến nay, Agribank đã có 22 Sản phẩm dịch vụ/Hệ thống CNTT đạt Giải thưởng Sao Khuê là Hệ thống CNTT Xuất sắc nhất trong lĩnh vực Ngân hàng, công nghệ tài chính, Quản trị Doanh nghiệp đặc thù, Quản trị tài sản, Dữ liệu số và Tiện ích số. Các giải pháp đã được ứng dụng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những đóng góp này đã được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao trong thời gian vừa qua thông qua nhiều giải thưởng uy tín cấp quốc gia và ngành, tiêu biểu như: Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Chất lượng Quốc gia, Sao Vàng đất Việt; Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số ngành Ngân hàng; Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam; TOP 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc…Với nỗ lực sáng tạo, đổi mới không ngừng trong hành trình hơn 38 năm xây dựng và phát triển, Agribank không chỉ giữ vững vị thế ngân hàng thương mại hàng đầu mà còn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên 4.0, góp phần đưa Việt Nam tiến nhanh hơn trên bản đồ kinh tế số toàn cầu.