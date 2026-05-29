Hanwha Life tổ chức thành công Hội nghị chiến lược kinh doanh 2026 “Vững tầm thịnh vượng”

Thông qua chuỗi hoạt động, công ty tiếp tục thể hiện định hướng phát triển dài hạn, kiên định nâng cao chất lượng kinh doanh và đẩy mạnh đổi mới nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường bảo hiểm.

Kiên định chiến lược "Vững tầm thịnh vượng"

Năm nay, chủ đề "Vững tầm thịnh vượng" phản ánh triết lý phát triển của Hanwha Life Việt Nam trong giai đoạn mới: lấy nền tảng vững chắc về con người, công nghệ, chất lượng kinh doanh và tài chính làm động lực cho tăng trưởng bền vững và kiến tạo những giá trị thịnh vượng cho khách hàng.

Chuỗi sự kiện 3 ngày gồm Hội nghị Giám đốc Tổng đại lý, Hội nghị Kinh doanh, Lễ trao giải thường niên cùng Chương trình Huấn luyện kinh doanh đặc biệt. Tại đây, Hanwha Life Việt Nam đã công bố chiến lược kinh doanh 2026 và nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm: Đối với hệ thống phân phối, công ty tăng cường mở rộng mạng lưới tổng đại lý, đi cùng nâng chuẩn chất lượng tuyển dụng; Đối với tư vấn viên, tiếp tục xây dựng đội ngũ kinh doanh nòng cốt và kế thừa​; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động tư vấn bảo hiểm​; Mở rộng danh mục sản phẩm đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng; Đề cao tính kỷ luật, tuân thủ trên toàn đội ngũ;…

Đặc biệt, đêm trao giải "Kiên vững tinh anh" đã tạo nên điểm nhấn nổi bật trong chuỗi sự kiện khi trang trọng tôn vinh các cá nhân và đối tác xuất sắc của Hanwha Life Việt Nam, thông qua hơn 70 hạng mục giải thưởng danh giá như: MDRT 2026, COT 2026, Tư vấn tài chính xuất sắc, Giám đốc Tổng Đại lý xuất sắc,…

Đáng chú ý, bên cạnh nhiều giải thưởng nổi bật khác, bà Đinh Thị Huệ - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Cư Jut (Lâm Đồng) tiếp tục được xướng tên ở hạng mục "Nữ hoàng kinh doanh năm 2025". Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp nữ lãnh đạo này được vinh danh ở một trong những giải thưởng danh giá nhất của chương trình, ghi nhận những thành tích kinh doanh ấn tượng và xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp chất lượng.

Ban Lãnh đạo cấp cao Hanwha Life trao giải và chúc mừng "Nữ hoàng kinh doanh năm 2025"

Bên cạnh đó, giải thưởng "Đối tác chiến lược năm 2025" đã thuộc về bà Trần Thị Thạch Thảo - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Tuy Phước và Bình Định 8 cùng ông Đặng Thanh Phú – Giám đốc kinh doanh khu vực, bởi những đóng góp nổi bật và hành trình hợp tác bền vững cùng Hanwha Life Việt Nam.

Giải thưởng "Đối tác chiến lược năm 2025" đã thuộc về Văn phòng Tổng Đại lý Tuy Phước và Bình Định 8

Kinh doanh liên tục có lợi nhuận, tài chính vững vàng

Là thành viên quan trọng của Hanwha - Top 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc (năm 2026) - Hanwha Life kế thừa bề dày kinh nghiệm quản trị, văn hóa chính trực cùng tài chính vững mạnh trên hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam.

Kết thúc năm 2025, Hanwha Life Việt Nam đạt tổng tài sản đạt hơn 22.847 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính hơn 1.420 tỷ đồng, tương đương tăng lần lượt 10,68% và 12,81% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hơn 606 tỷ đồng, đánh dấu 7 năm liên tiếp kinh doanh có lãi dù thị trường còn nhiều thách thức.

Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của Hanwha Life Việt Nam đạt gần 3.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 7% so với năm 2024; biên khả năng thanh toán ở mức cao 433% vào cuối năm 2025, gấp hơn 4 lần quy định tối thiểu của luật. Đây được xem là những chỉ số phản ánh rõ nét năng lực tài chính và khả năng đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính với khách hàng, bao gồm đa dạng các quyền lợi theo vòng đời hợp đồng.

Song song, công ty cũng đẩy mạnh chuyển đổi số với ứng dụng H-Planner dành cho đội ngũ tư vấn tài chính được ra mắt vào đầu tháng 5/2026, tiên phong đưa công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động tư vấn bảo hiểm.

Được thiết kế như một "trợ lý cá nhân", H-Planner hỗ trợ tư vấn tài chính trong việc lập kế hoạch, quản lý khách hàng và nâng cao năng lực chuyên môn. Ứng dụng cho phép trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ và mô phỏng các kịch bản tài chính thực tế giữa có và không có bảo hiểm, giúp quá trình tư vấn trở nên rõ ràng, dễ hiểu và chuyên nghiệp hơn, gia tăng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.

Mở rộng danh mục sản phẩm cũng là một trọng tâm của Hanwha Life Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trên thị trường. Từ tháng 6/2025 đến nay, công ty liên tục ra mắt nhiều sản phẩm mới như: bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước", bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất", "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo" và "Bảo hiểm Đồng hành trước rủi ro do tai nạn".

Trong đó, sản phẩm "Đồng hành thịnh vượng" ra mắt tháng 4/2026 được xem là một trong những giải pháp nổi bật với thời gian đóng phí ngắn chỉ 5 năm, bảo vệ kéo dài đến 80 tuổi. Kết hợp với các quyền lợi tích lũy và thưởng hấp dẫn, sản phẩm hướng đến giúp khách hàng chủ động xây dựng hành trình tài chính thịnh vượng và tích lũy giá trị cho tương lai gia đình.

Đại diện công ty chia sẻ: "Suốt gần 18 năm hoạt động tại Việt Nam, Hanwha Life luôn kiên định lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, chất lượng kinh doanh và hệ sinh thái sản phẩm nhằm mang đến những giá trị bền vững hơn cho khách hàng và thị trường bảo hiểm."