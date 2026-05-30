Sửa quy định về đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Theo đó, Thông tư số 16/2026/TT-NHNN đã sửa đổi, bổ sung Điều 6 về đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau:

1. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

2. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định tại khoản 2 Điều 4 thông tư này, khách hàng nộp hiện vật cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đơn vị thu đổi. Các đơn vị xét đổi theo các điều kiện sau:

a) Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông không phải do hành vi hủy hoại;

b) Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền (mặt trước, mặt sau; trên, dưới; bên phải, bên trái), đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an;

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền; đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng seri, dây bảo hiểm, dải màu vàng lấp lánh, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh in nổi, mực đổi màu, hình định vị, hình bóng chìm.

Căn cứ điều kiện xét đổi được quy định tại khoản này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đơn vị thu đổi thực hiện đổi cho khách hàng. Nếu không đủ điều kiện được đổi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đơn vị thu đổi trả lại cho khách hàng và thông báo lý do. Trường hợp các tờ tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, khách hàng phải có giấy đề nghị đổi tiền (theo phụ lục số 01 đính kèm) gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đơn vị thu đổi để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, đơn vị thu đổi thực hiện giám định theo Điều 7 thông tư này.