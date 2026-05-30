Thái Lan nhiều khả năng sẽ tránh tăng lãi suất

Ông Kobsak Pootrakool, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao kiêm Kinh tế trưởng tại Ngân hàng Bangkok cho biết, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) có thể sẽ duy trì lãi suất chính sách ở mức 1% vì Thái Lan không phải đối mặt với áp lực lạm phát tương tự như một số quốc gia khác trong khu vực.

Ngân hàng Trung ương Indonesia đã tăng lãi suất chuẩn thêm 50 điểm cơ bản lên 5,25% vào đầu tháng này, nhằm củng cố đồng Rupiah và kiềm chế rủi ro lạm phát liên quan đến giá dầu tăng cao và sự bất ổn kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Philippines đã tăng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản lên 4,5% vào tháng 4, đồng thời báo hiệu khả năng tăng lãi suất ngoài chu kỳ do lạm phát gia tăng và đồng Peso suy yếu.

Lạm phát chung của Thái Lan luôn ở mức thấp hơn so với các nước cùng khu vực, dao động gần mức 0 và thậm chí giảm xuống mức âm, nằm trong số những nước có tỷ lệ lạm phát thấp nhất ở Đông Nam Á. Lạm phát thấp được cho là do sự kết hợp của can thiệp của chính phủ, những thay đổi cấu trúc và điều kiện cung ứng trong nước đặc thù chứ không phải do nền kinh tế yếu kém. Theo Bộ Thương mại, lạm phát chung đạt 2,89% trong tháng 4, lần tăng đầu tiên sau 1 năm, do giá nhiên liệu trong nước tăng vọt trong bối cảnh phong tỏa kéo dài eo biển Hormuz. Ông Kobsak cho biết giá cả trước đó đã giảm trước khi tăng mạnh trong quý II năm nay, do cú sốc năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, lạm phát chung vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu 1-3% của Ngân hàng Trung ương Thái Lan. Lạm phát chung của Thái Lan có thể tăng lên 4-5% trong năm nay do giá dầu tăng cao, mặc dù dự kiến sẽ giảm dần trong 12 tháng tới.

BOT gần đây dự báo lạm phát chung có thể tăng tốc và duy trì trên mức mục tiêu trong 3 đến 4 quý, có khả năng lên tới 4-5%. Lạm phát chung được dự báo sẽ đạt mức trung bình 2,9% vào năm 2026 trước khi giảm xuống 1,5% vào năm 2027. Lạm phát lõi được dự đoán sẽ không tăng đáng kể do sức mua yếu. Ông Kobsak cho biết: "Lạm phát thấp, lãi suất thấp và đồng Baht mất giá so với đô la Mỹ hỗ trợ xuất khẩu, du lịch và nông nghiệp, đồng thời giúp duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Thái Lan".

Theo Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (K-Research), Thái Lan đứng thứ năm trong số các nền kinh tế Đông Nam Á về mức tăng cả lạm phát chung và giá điện. Vào tháng 4, Lào ghi nhận tỷ lệ lạm phát chung cao nhất ở mức 10,2% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là Philippines với 7,2%, Campuchia 5,8%, Việt Nam 5,5%, Thái Lan 2,9%, Indonesia 2,4%, Singapore 1,8% và Malaysia 1,7%. Về mức tăng giá điện trong tháng 4 so với tháng 1, Philippines đứng đầu với 14,8%, tiếp theo là Lào 4,9%, Malaysia 2,9%, Campuchia 2,1%, Thái Lan 0,3% và Indonesia 0,2%. Singapore giảm 0,1%. Đối với giá dầu diesel bán lẻ, Lào ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở mức 150% tính đến ngày 11 tháng 5 so với cuối tháng 1, tiếp theo là Malaysia 79,5%, Philippines 75,1%, Singapore 57,6%, Việt Nam 53,8%, Campuchia 44,4% và Thái Lan 29,9%. Indonesia không ghi nhận mức tăng nào do trợ cấp của chính phủ.

K-Research cho biết tác động khác nhau giữa các quốc gia Đông Nam Á tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng và mức độ trợ cấp của chính phủ. "Sự gia tăng trở lại của lạm phát có thể khiến các ngân hàng trung ương ở một số quốc gia duy trì lãi suất chính sách ở mức hiện tại hoặc có khả năng tăng lãi suất. Chúng tôi dự đoán BoT sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách trong suốt năm nay", bà Kanjana Chockpisansin, trưởng bộ phận nghiên cứu ngân hàng tại K-Research, cho biết. Bà cũng nói thêm rằng nếu căng thẳng ở Trung Đông tiếp diễn và giá năng lượng tăng, các quốc gia Đông Nam Á có thể phải đối mặt với áp lực lạm phát mạnh hơn trong nửa cuối năm 2026, đặc biệt là những quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.

Theo Bangkok Post