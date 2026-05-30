Nợ thẻ tín dụng tại Mỹ chạm mốc kỷ lục

Lý do là áp lực từ lạm phát và lãi suất tăng cao. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, tỷ lệ số dư thẻ tín dụng quá hạn ít nhất 90 ngày đã tăng lên mức 13,12%. Đây là mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tổng dư nợ thẻ tín dụng của Mỹ đã tăng mạnh từ mức 1.180 tỷ USD vào quý I năm ngoái lên 1.250 tỷ USD trong quý I năm nay. Trong khi đó, lãi suất trung bình của các loại thẻ cũng đã tăng.

Theo chuyên gia thuộc Urban Institute, khi giá thực phẩm, nhà ở và dịch vụ y tế đều tăng, người dân buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Họ thường ưu tiên thanh toán hóa đơn điện nước hoặc tiền thuê nhà và có xu hướng ngừng trả nợ thẻ tín dụng trước tiên.

Dữ liệu cũng cho thấy năm 2025, có 5,6% chủ thẻ chậm thanh toán từ 60 ngày trở lên, vượt qua mức trước đại dịch. Tỷ lệ nợ quá hạn 60 ngày tại các khu vực có thu nhập thấp đã chạm mức 8% - mức cao nhất trong các nhóm thu nhập.

Áp lực nợ nần không chỉ giới hạn ở nhóm thu nhập thấp mà còn lan sang cả những người có thu nhập cao. Giám đốc vận hành Catherine Clarke tại một bệnh viện ở New England dù sở hữu mức lương 194.000 USD nhưng vẫn phải đối mặt với khoản nợ 15.000 USD với lãi suất 26%.

Tương tự, trợ lý y tế Melissa Meggison tại South Portland, Maine, đã chứng kiến khoản nợ thẻ tín dụng tăng vọt lên hơn 20.000 USD chỉ trong 9 tháng sau khi ly hôn.

Người phát ngôn Bruce McClary thuộc National Foundation for Credit Counseling cho biết, các hộ gia đình trung lưu đang dần chuyển sang mô hình "nợ để sinh tồn".

Nhà kinh tế Scott Schuh thuộc Đại học West Virginia cảnh báo rằng việc chỉ trả mức tối thiểu hàng tháng có thể khiến người vay không bao giờ thoát khỏi cảnh nợ nần, đặc biệt khi lãi suất tăng đột biến.

Hiện nay, người dân Mỹ đang gánh khoản nợ thẻ tín dụng trung bình từ 6.500 USD đến 6.700 USD. Khoảng 25% chủ thẻ ở các cộng đồng thu nhập cao đang giữ số dư nợ trên 10.000 USD, cho thấy gánh nặng tài chính đang bao trùm mọi tầng lớp xã hội.