Thông báo quan trọng đến tất cả người dân giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Lợi dụng sức hút của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động, nhiều đối tượng lừa đảo đang dựng lên các mô hình “thuê robot AI livestream bán hàng” để dụ dỗ người dân chuyển tiền đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, các đối tượng thường quảng bá về hệ thống AI có khả năng tự động livestream bán hàng 24/7, cam kết mang lại lợi nhuận cao mà người tham gia không cần trực tiếp vận hành. Những lời mời gọi này chủ yếu nhắm đến người thất nghiệp, người có thu nhập thấp hoặc những người muốn kiếm tiền nhanh trên môi trường mạng.

Để tham gia, người dùng được yêu cầu chuyển tiền với nội dụng kích hoạt các gói “thuê AI”, mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế các buổi livestream chỉ là video phát lại từ các nền tảng khác, không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. Hệ thống vận hành theo hình thức lấy tiền của người tham gia sau để trả lợi nhuận ảo cho người tham gia trước nhằm tạo lòng tin.

Khi số lượng người tham gia tăng lên và các đối tượng thu được khoản tiền lớn, website hoặc ứng dụng sẽ bất ngờ ngừng hoạt động, cắt đứt liên lạc với người dùng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Không chỉ đối mặt nguy cơ mất tiền, người tham gia còn có thể bị đánh cắp dữ liệu cá nhân. Trong quá trình đăng ký, các đối tượng thường yêu cầu cung cấp thông tin căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc cấp quyền truy cập vào điện thoại, máy tính với mục đích phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác với các lời mời gọi kiếm tiền dễ dàng trên không gian mạng, đặc biệt là những mô hình hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc cấp quyền truy cập thiết bị cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, người dân cần thận trọng trước mọi yêu cầu chuyển tiền đầu tư vào tài khoản cá nhân hoặc các tổ chức không có tư cách pháp nhân rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người dân kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia bất kỳ mô hình đầu tư hay kiếm tiền trực tuyến nào, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo núp bóng công nghệ AI.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

4 điều nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền mua nhà

Đóng hàng chục triệu tiền phí bảo hiểm mỗi năm, đến khi mắc bệnh thì công ty từ chối bồi thường: Vì sao?

Hiệu quả quảng cáo có thực sự đến từ "phát sóng miễn phí" hay "tặng thêm" hay "mua một tặng mười"?

