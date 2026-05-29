"Lỗ hơn 70 triệu đồng khi bán vàng nhưng tôi vẫn thấy mình thành công"

Sau nhiều tháng chứng kiến giá vàng liên tục lập những cột mốc mới, anh Minh, một chủ cửa hàng vật liệu tại Hà Nội từng tin rằng vàng sẽ vượt 200 triệu đồng/lượng. Đầu năm nay, anh dành một phần lớn khoản tiền tích lũy để mua vàng ở giá gần 190 triệu đồng/lượng với kỳ vọng sinh lời nhanh. Thế nhưng diễn biến thị trường đã khiến anh thay đổi hoàn toàn kế hoạch.

"Tôi không nghĩ giá lại điều chỉnh mạnh như vậy. Cuối cùng tôi quyết định bán hết vàng và đưa tiền vào ngân hàng để bảo toàn vốn. Quyết định nhanh lúc giá 170 triệu đồng/lượng giúp tôi đỡ một khoản lỗ đáng kể, coi như thoát thành công. Bây giờ bán ra còn không nổi 160 triệu mỗi lượng", anh Minh chia sẻ. Anh nhẩm tính, anh đã chịu lỗ tổng cộng khoảng 70 triệu đồng.

Không riêng anh Minh, làn sóng điều chỉnh trên thị trường vàng đang khiến nhiều người dân cân nhắc lại chiến lược đầu tư. Khi biến động giá trở nên khó lường, yếu tố an toàn và ổn định bắt đầu được ưu tiên hơn lợi nhuận kỳ vọng.

Hiện nay, giá vàng miếng trong nước đã lùi về vùng thấp nhất kể từ đầu năm. So với giai đoạn đỉnh điểm hồi quý I, mỗi lượng vàng đã giảm hơn 30 triệu đồng, khiến không ít nhà đầu tư mua ở vùng giá cao rơi vào trạng thái thua lỗ. Đà giảm kéo dài cũng làm suy yếu tâm lý nắm giữ vàng vốn từng rất phổ biến trong thời gian trước đó.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng đi xuống của thị trường trong nước chủ yếu xuất phát từ diễn biến bất lợi trên thị trường quốc tế. Đồng USD duy trì sức mạnh, mặt bằng lãi suất tại Mỹ chưa có nhiều tín hiệu hạ nhiệt, trong khi nhu cầu tìm đến các tài sản trú ẩn giảm bớt so với giai đoạn căng thẳng trước đây. Những yếu tố này đã tạo áp lực đáng kể lên giá vàng toàn cầu, từ đó tác động trực tiếp đến thị trường trong nước.

Trong bối cảnh vàng không còn duy trì được đà tăng mạnh như trước, tiền gửi tiết kiệm đang nổi lên như một lựa chọn được nhiều người quan tâm. Khác với những biến động khó dự báo của thị trường kim loại quý, gửi tiết kiệm mang lại mức lợi nhuận cố định và giúp người gửi dễ dàng hoạch định kế hoạch tài chính dài hạn.

Khảo sát trên thị trường cho thấy mặt bằng lãi suất huy động đang có xu hướng tăng ở nhiều kỳ hạn. Một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.

Cuối tháng 5/2026, lãi suất kỳ hạn 6 tháng - 12 tháng tại nhiều ngân hàng lớn đã lên trên 8%/năm. Một số nơi có thể áp dụng lãi suất 9%/năm nếu số tiền gửi trên 1 tỷ đồng và là khách hàng mới. ﻿

Như vậy, với khoản tiền gửi khoảng 1 tỷ đồng thì sau 1 năm, khách hàng có thể nhận lại 90 triệu đồng tiền lãi. Đây là mức sinh lời rất cao của tiền gửi trong nhiều năm qua.