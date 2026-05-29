Một ông lớn bảo hiểm vừa phát đi thông báo quan trọng tới khách hàng trên toàn quốc

Khách hàng của một doanh nghiệp bảo hiểm cần lưu ý thay đổi mới có hiệu lực từ 1/6.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) vừa thông báo sẽ triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả quầy dịch vụ khách hàng trên toàn quốc kể từ ngày 1/6/2026.

Theo đó, khách hàng có thể đóng phí bảo hiểm bằng nhiều hình thức khác nhau.

Với phương thức thanh toán trực tuyến, người dùng có thể quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng số hoặc sử dụng thẻ nội địa, thẻ quốc tế thông qua cổng thanh toán trực tuyến trên website của AIA Việt Nam và ứng dụng AIA+.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể thanh toán thông qua chức năng thanh toán hóa đơn trên ứng dụng ngân hàng hoặc tại các điểm giao dịch của các đơn vị thu hộ, ví điện tử MoMo, Payoo, hệ thống điểm giao dịch Payoo và mạng lưới Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

Ngoài ra, phương thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của AIA Việt Nam tại các ngân hàng vẫn tiếp tục được duy trì.

AIA cho biết việc sử dụng các phương thức thanh toán điện tử giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng và thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường bảo mật thông tin, hạn chế các rủi ro liên quan đến tiền mặt. Các giao dịch cũng được ghi nhận trên hệ thống, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và quản lý lịch sử thanh toán.

﻿Doanh nghiệp khuyến nghị khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết về các kênh thanh toán trên website và các nền tảng chính thức của AIA để lựa chọn phương thức phù hợp với nhu cầu.

Linh San

