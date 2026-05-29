Gửi tiết kiệm 5 triệu, 3 tháng sau có thể nhận về 500 triệu: Chuyện gì đang diễn ra?

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiết kiệm có dấu hiệu hạ nhiệt so với giai đoạn trước, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi, quay số trúng thưởng nhằm thu hút dòng tiền gửi từ khách hàng cá nhân, đặc biệt trên nền tảng số.

Mới đây, Agribank triển khai chương trình tiền gửi dự thưởng “Gửi tiền thông minh – Rinh ngay quà đỉnh” dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ứng dụng Agribank Plus, với tổng giá trị giải thưởng công bố lên tới 4,5 tỷ đồng.

Chương trình diễn ra từ ngày 15/5/2026 đến hết ngày 31/7/2026 hoặc kết thúc sớm hơn nếu hết mã dự thưởng. Theo thông tin từ Agribank, khách hàng cá nhân gửi tiền trực tuyến với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số.

Cơ cấu giải thưởng gồm 3.111 giải, trong đó có:

- 1 Giải Đặc biệt: 01 sổ tiết kiệm VNĐ có kỳ hạn do Agribank phát hành, trị giá 500 triệu đồng.

- 10 Giải Nhất: mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm VNĐ có kỳ hạn do Agribank phát hành, trị giá 50 triệu đồng.

- 100 Giải Nhì: mỗi giải là tiền chuyển khoản vào tài khoản thanh toán được khách hàng sử dụng khi gửi tiền, trị giá 5 triệu đồng.

- 3.000 Giải May mắn: mỗi giải là tiền chuyển khoản vào tài khoản thanh toán được khách hàng sử dụng khi gửi tiền, trị giá 1 triệu đồng.

Mức tiền gửi để nhận mã dự thưởng được chia theo từng kỳ hạn. Với kỳ hạn từ 9–11 tháng, cứ mỗi 5 triệu đồng tiền gửi, khách hàng sẽ nhận được 1 mã dự thưởng. Với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, mỗi 2 triệu đồng gửi tiết kiệm tương ứng 1 mã dự thưởng. Điều này đồng nghĩa, một khách hàng gửi tiết kiệm từ vài triệu đồng vẫn có cơ hội tham gia quay số cho giải thưởng giá trị lớn nhất lên tới 500 triệu đồng.

Theo hướng dẫn của ngân hàng, sau khi mở tài khoản tiền gửi dự thưởng thành công trên Agribank Plus, hệ thống sẽ tự động phát hành mã dự thưởng và gửi thông tin đến khách hàng qua thông báo trên ứng dụng.

Kết thúc chương trình, Agribank sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng. Kết quả dự kiến được công bố tại các điểm giao dịch, trên website và ứng dụng của ngân hàng.

Đáng chú ý, khoản tiền gửi tham gia chương trình không áp dụng tất toán trước hạn. Trong trường hợp cần sử dụng vốn, khách hàng có thể vay cầm cố khoản tiền gửi theo quy định hiện hành của Agribank mà vẫn được giữ quyền tham gia quay thưởng.