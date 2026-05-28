Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay đổi từ 29/5 khách hàng VietinBank cần nắm rõ

Theo Huỳnh Duy | 28-05-2026 - 10:04 AM | Smart Money

Từ ngày 29/5, VietinBank sẽ áp dụng thêm một số loại phí mới liên quan đến dịch vụ thẻ.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank đã thông báo điều chỉnh và bổ sung một số loại phí liên quan đến dịch vụ thẻ, áp dụng từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026.

Đáng chú ý, từ ngày 29/5/2026, VietinBank sẽ triển khai thu phí quản lý tính năng thẻ online trên ứng dụng VietinBank iPay. Mức phí được áp dụng là 5.000 đồng cho mỗi kỳ 6 tháng, chưa bao gồm VAT.

Khoản phí này áp dụng đối với khách hàng sở hữu thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng VietinBank có liên kết trên ứng dụng VietinBank iPay.

Từ ngày 29/5, VietinBank sẽ áp dụng thêm một số loại phí mới liên quan đến dịch vụ thẻ. (Ảnh minh hoạ)

Cùng thời điểm, ngân hàng cũng điều chỉnh phí phát hành lại thẻ tín dụng. Theo biểu phí mới, khách hàng sẽ phải trả từ 181.818 đồng đến 272.727 đồng tùy từng dòng thẻ.

Ngoài ra, từ ngày 10/6/2026, VietinBank bắt đầu áp dụng phí hủy thẻ vật lý đối với các trường hợp khách hàng đăng ký phát hành thẻ ghi nợ vật lý và lựa chọn nhận thẻ tại chi nhánh hoặc phòng giao dịch nhưng không đến nhận sau 60 ngày.

Chính sách này áp dụng cho các thẻ được phát hành từ ngày 1/5/2026.

Theo VietinBank, việc khách hàng tiếp tục sử dụng thẻ sau ngày 29/5/2026 đồng nghĩa với việc chấp thuận các điều kiện và điều khoản phát hành, sử dụng thẻ theo quy định mới của ngân hàng.

Ngân hàng cũng khuyến nghị khách hàng chủ động theo dõi biểu phí và các điều kiện áp dụng để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đặc biệt cảnh giác trước những lời mời gọi gửi tiết kiệm lãi suất cao

Đặc biệt cảnh giác trước những lời mời gọi gửi tiết kiệm lãi suất cao Nổi bật

Thay đổi từ 10/6 mà người dùng Vietcombank cần nắm rõ

Thay đổi từ 10/6 mà người dùng Vietcombank cần nắm rõ Nổi bật

Cảnh giác với các “bẫy” lừa đảo đầu tư, mua vàng online

Cảnh giác với các “bẫy” lừa đảo đầu tư, mua vàng online

07:31 , 28/05/2026
Giá vàng và bạc đang giảm rất nhanh

Giá vàng và bạc đang giảm rất nhanh

07:18 , 28/05/2026
Cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dân khi đóng phí bảo hiểm Manulife, Prudential, Dai-ichi, Bao Viet,...

Cảnh báo khẩn tới toàn bộ người dân khi đóng phí bảo hiểm Manulife, Prudential, Dai-ichi, Bao Viet,...

22:20 , 27/05/2026
Khách muốn chuyển 10 tỷ, ngân hàng có thể tách thành 21 giao dịch dưới 500 triệu, nhưng sẽ phải sinh trắc học tương ứng 21 lần

Khách muốn chuyển 10 tỷ, ngân hàng có thể tách thành 21 giao dịch dưới 500 triệu, nhưng sẽ phải sinh trắc học tương ứng 21 lần

16:09 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên