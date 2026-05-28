Đặc biệt cảnh giác trước những lời mời gọi gửi tiết kiệm lãi suất cao

Theo ghi nhận, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok hay Telegram xuất hiện nhiều bài đăng quảng bá các “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “suất gửi nội bộ”, “chương trình VIP giới hạn” với mức lãi suất cao bất thường, có nơi quảng cáo lên tới 18-20%/năm.

Đáng chú ý, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, logo, màu sắc nhận diện thương hiệu gần giống với các ngân hàng lớn để tạo lòng tin với người dùng. Một số bài đăng còn đính kèm hình ảnh giả mạo văn bản nội bộ, bảng lãi suất hoặc hợp đồng điện tử nhằm tăng tính thuyết phục.

Nhiều ngân hàng thương mại đã chính thức lên tiếng cảnh báo về hiện tượng này. Vietcombank cho hay, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn hưởng lãi suất cao của người dân trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động để tiếp cận khách hàng. Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian sẽ dụ dỗ người dùng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, truy cập vào đường link giả mạo hoặc cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, số tài khoản ngân hàng.

Không ít trường hợp khách hàng bị đánh cắp thông tin đăng nhập Internet Banking, từ đó bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản. Một số đối tượng còn đóng giả nhân viên chăm sóc khách hàng, tư vấn viên tài chính hoặc cộng tác viên ngân hàng để gọi điện, nhắn tin trực tiếp nhằm tăng độ tin cậy.

Mẫu quảng cáo giả mạo Vietcombank

Cảnh báo của ABBank cho biết, các đối tượng lập nhóm chat, sử dụng hình ảnh, giấy tờ giả mạo để dụ dỗ người dùng tham gia các “gói tiết kiệm online” với cam kết lợi nhuận lên tới 18-20%/năm, cao gấp nhiều lần mặt bằng lãi suất thông thường của ngân hàng.

Các đối tượng thường quảng cáo bằng những lời mời hấp dẫn như “không rủi ro”, “rút gốc bất cứ lúc nào”, “cam kết lợi nhuận cao”. Ban đầu, các đối tượng có thể trả lãi đúng hạn với số tiền nhỏ nhằm tạo niềm tin, sau đó tiếp tục dụ nạn nhân nộp thêm số tiền lớn rồi chiếm đoạt.

Thực tế cho thấy, các hình thức lừa đảo tài chính hiện nay ngày càng tinh vi và có tính “bám xu hướng” rất cao. Khi thị trường vàng tăng nóng, xuất hiện các chiêu trò đầu tư vàng online; khi chứng khoán sôi động, nở rộ các nhóm tư vấn đầu tư cam kết lợi nhuận và nay lại là các chiêu thức dụ dỗ gửi tiết kiệm lãi cao lại bùng phát mạnh mẽ.

Các ngân hàng khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cảnh giác với những lời chào mời có mức sinh lời vượt xa mặt bằng chung của thị trường. Bởi trên thực tế, lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại hiện được niêm yết công khai và chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước. Việc xuất hiện các mức lãi suất “quá hấp dẫn” thường là dấu hiệu bất thường cần được kiểm chứng kỹ lưỡng.

Có thể nói, chiêu trò phổ biến hiện nay là đánh vào tâm lý “sợ bỏ lỡ cơ hội” của người gửi tiền. Các đối tượng thường tạo cảm giác khan hiếm bằng những cụm từ như “ưu đãi chỉ áp dụng hôm nay”, “gói nội bộ số lượng có hạn”, “dành riêng cho khách VIP”… để thúc ép khách hàng đưa ra quyết định nhanh chóng mà không có thời gian xác minh thông tin.

Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng khiến các hành vi giả mạo trở nên tinh vi hơn. Hình ảnh, giọng nói, văn bản giả mạo có thể được tạo ra với độ chân thực cao, khiến người dùng khó phân biệt thật giả nếu thiếu cảnh giác.

Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không thực hiện giao dịch theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không chính thống. Người dân chỉ nên gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng ngân hàng, website chính thức hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch của tổ chức tín dụng. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ tên miền website, đường link truy cập trước khi đăng nhập tài khoản ngân hàng điện tử.

Ngoài ra, ngân hàng cũng nhấn mạnh nguyên tắc “không cung cấp OTP cho bất kỳ ai”. Trong mọi trường hợp, nhân viên ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng đọc mã OTP, mật khẩu đăng nhập hay chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để thực hiện thủ tục gửi tiết kiệm.

Bên cạnh nỗ lực của hệ thống ngân hàng, người dùng cần chủ động nâng cao kiến thức tài chính và kỹ năng an toàn số. Trong bối cảnh các giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, chỉ một chút mất cảnh giác cũng có thể tạo cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng.

Đặc biệt, với những người lớn tuổi hoặc ít tiếp xúc công nghệ - nhóm đối tượng thường trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo - gia đình và người thân cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cách nhận diện các dấu hiệu bất thường trong giao dịch tài chính trực tuyến.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ, việc đảm bảo an toàn cho khách hàng không chỉ là trách nhiệm của tổ chức tín dụng mà còn đòi hỏi sự chủ động từ chính người sử dụng dịch vụ. Những lời mời gọi “lãi suất cao bất thường” có thể hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng phía sau đó có thể là cái bẫy tài chính được giăng sẵn.

Do đó, trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào, người dân cần kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng như website, ứng dụng hoặc hotline chăm sóc khách hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng và cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Trong môi trường số hiện nay, sự thận trọng và tỉnh táo vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất để bảo vệ tài sản của mỗi người trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.