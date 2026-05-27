Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ tăng mạnh, áp sát đỉnh lịch sử: Chuyện gì đang xảy ra?

Mạnh Đức | 27-05-2026 - 11:23 AM | Tài chính - ngân hàng

Đà tăng của cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh một công ty đăng ký mua 100 triệu đơn vị nhằm mục đích đầu tư.

Cổ phiếu MSB của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam tiếp tục gây chú ý trong phiên giao dịch sáng ngày 27/5 khi tăng mạnh 2,39% lên 15.000 đồng/cổ phiếu, tiến sát vùng giá cao nhất lịch sử từng thiết lập vào đầu tháng 9/2025 (giá đã điều chỉnh theo cổ tức). Thanh khoản cũng duy trì ở mức cao với hơn 14,5 triệu cổ phiếu được sang tay tính đến 10h45, cho thấy dòng tiền đang tập trung đáng kể vào mã ngân hàng này.

Phiên 27/5 cũng ghi nhận lực cầu áp đảo ở MSB khi bên mua liên tục duy trì khối lượng lớn. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng hơn 3 triệu cổ phiếu trong phiên, góp phần củng cố động lực tăng giá.

Đà tăng của MSB diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu đã có chuỗi tăng mạnh trong hơn hai tháng gần đây. Theo thống kê, thị giá MSB đã tăng khoảng 26% kể từ cuối tháng 3, trở thành một trong những cổ phiếu ngân hàng có diễn biến tích cực nhất giai đoạn vừa qua.

Diễn biến tích cực của MSB xuất hiện trong bối cảnh nhiều thông tin hỗ trợ liên tiếp xuất hiện. Mới đây, Công ty cổ phần Rox Living - tổ chức có liên quan đến ông Tạ Ngọc Đa, Thành viên HĐQT của MSB - đã đăng ký mua 100 triệu cổ phiếu MSB với mục đích đầu tư.

Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/5 – 8/6/2026 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Đây có thể xem là động thái “quay xe” của Rox Living khi trước đó cổ đông này từng đăng ký bán toàn bộ gần 31,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,988% vốn tại MSB trong khoảng thời gian từ ngày 3/4 đến 29/4/2026 nhằm tái cơ cấu khoản đầu tư, nhưng bất thành do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Như vậy, nếu giao dịch mua vào 100 triệu cổ phiếu MSB hoàn tất, tổng sở hữu của Rox Living tại MSB sẽ tăng từ gần 31,2 triệu cổ phiếu, tương đương 0,988% vốn, lên gần 131,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,2% vốn ngân hàng.

Ở khía cạnh hoạt động kinh doanh, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 8.000 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 13% so với năm trước. Ngân hàng đồng thời lên kế hoạch tăng trưởng tín dụng 18% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% để nâng vốn điều lệ lên hơn 37.400 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý I cũng ghi nhận tín hiệu khả quan khi MSB báo lãi gần 1.890 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành gần một phần tư kế hoạch năm.

Ngân hàng ngấm đòn chạy đua lãi suất: Chi phí lãi tiền gửi BIDV vọt lên gần 22.000 tỷ một quý, VPBank và Techcombank tăng gấp rưỡi, MB cao hơn 80% cùng kỳ

Sáng 27/5: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đều giảm sâu

Khởi tố đối tượng chuyển 1kg vàng qua biên giới

Bà chủ Công ty Nhật Nam sắp hầu toà với cáo buộc chiếm đoạt hơn 9.000 tỷ đồng

Lãi suất tiết kiệm ngày 27/5: Agribank, Vietcombank, BIDV, Sacombank, HDBank... đang niêm yết mức cao nhất bao nhiêu?

Tối ưu quản lý doanh thu cửa hàng cùng ứng dụng Shinhan Store

