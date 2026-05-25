Cổ phiếu ngân hàng khởi sắc phiên 25/5: ACB hút tiền, khối ngoại chi hơn 112 tỷ đồng gom HDB

Trong phiên giao dịch 25/5, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến tích cực khi sắc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng, tiếp tục đóng vai trò là một trong những nhóm dẫn dắt thị trường. Dòng tiền duy trì hoạt động sôi động tại nhiều mã vốn hóa lớn, trong khi giao dịch khối ngoại cũng xuất hiện điểm nhấn tại một số cổ phiếu ngân hàng.

Thống kê cho thấy toàn ngành ghi nhận 19 mã tăng giá, 5 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu, phản ánh trạng thái tích cực của nhóm ngân hàng trong bối cảnh tâm lý thị trường duy trì ổn định.

Dẫn đầu đà tăng là NVB với mức tăng 7,41%, đóng cửa tại 11.600 đồng/cp. Tuy nhiên, thanh khoản chỉ đạt khoảng 1,2 triệu cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của nhóm ngân hàng.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, ACB trở thành điểm sáng đáng chú ý khi tăng 3,06%, đóng cửa tại 23.550 đồng/cp, với khối lượng giao dịch hơn 30,4 triệu cổ phiếu, thuộc nhóm thanh khoản cao nhất ngành.

HDB cũng là tâm điểm đáng chú ý của phiên khi tăng 2,13%, lên 26.400 đồng/cp, khớp lệnh hơn 12,1 triệu cổ phiếu. Điểm nổi bật nằm ở hoạt động của khối ngoại khi mua vào hơn 5,1 triệu cổ phiếu và chỉ bán ra gần 900.000 đơn vị, tương ứng mua ròng 4,2 triệu cổ phiếu, tương đương 112 tỷ đồng – mức cao nhất trong nhóm ngân hàng.

Diễn biến của HDB được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong bối cảnh cuối tuần này một số quỹ đầu tư sẽ hoàn tất cơ cấu danh mục theo bộ chỉ số MSCI Frontier Market Index. Trước đó, MSCI đã đưa cổ phiếu HDB vào chỉ số Frontier Markets trong kỳ cơ cấu tháng 5. Giao dịch thực tế trong phiên hôm nay cho thấy tác động tích cực từ diễn biến này đang phản ánh khá rõ lên diễn biến giá và dòng tiền.

Thông thường, việc một cổ phiếu được thêm vào rổ chỉ số của MSCI sẽ kéo theo nhu cầu mua vào từ các quỹ đầu tư thụ động (passive funds) và các quỹ mô phỏng chỉ số. Điều này không chỉ tạo động lực ngắn hạn cho giá cổ phiếu mà còn giúp cải thiện thanh khoản và gia tăng mức độ hiện diện của cổ phiếu với dòng vốn quốc tế.

Bên cạnh thông tin trên, HDB hiện còn được hỗ trợ bởi câu chuyện cơ bản. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, Ban lãnh đạo HDBank đang đẩy mạnh chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái tài chính với mục tiêu đưa công ty chứng khoán thành viên HD Securities IPO vào tháng 9/2026. Ngân hàng đã nâng tỷ lệ sở hữu tại HD Securities lên 90%, chính thức đưa doanh nghiệp này thành công ty con và bắt đầu hợp nhất kết quả kinh doanh từ quý II/2026. Sau các đợt tăng vốn, HD Securities hiện có vốn điều lệ gần 11.000 tỷ đồng, tạo nền tảng để mở rộng hoạt động và chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết.

Ngoài ra, HDBank cũng đang xem xét lộ trình IPO HD SAISON sau khi hoàn tất chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Chứng khoán Vietcap đánh giá điểm đáng chú ý của HDBank là dù duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ngân hàng vẫn sở hữu tỷ lệ an toàn vốn (CAR) thuộc nhóm cao nhất trong khối ngân hàng niêm yết. Nền tảng vốn mạnh được xem là lợi thế quan trọng, giúp HDBank có dư địa tăng trưởng dài hạn, giảm áp lực huy động vốn và tạo nền tảng triển khai các kế hoạch mở rộng hệ sinh thái tài chính trong thời gian tới.

Bên cạnh ACB và HDB, nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng ghi nhận diễn biến tích cực như SSB tăng 2,99% , EIB tăng 1,42% , TCB tăng 1,09% , VPB tăng 0,75% , MBB tăng 0,61% và VCB tăng 0,31% .

Đáng chú ý, SHB tiếp tục dẫn đầu ngành về thanh khoản với hơn 47,4 triệu cổ phiếu được sang tay, dù mức tăng chỉ đạt 1,11% , cho thấy dòng tiền vẫn tập trung mạnh tại nhóm cổ phiếu có tính thị trường cao.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh không quá lớn khi STB giảm 1,69% , trở thành mã giảm mạnh nhất trong nhóm ngân hàng vốn hóa lớn. Các mã như SGB (-0,83%), VBB (-0,76%), KLB (-0,71%) và NAB (-0,41%) cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực hơn mặt bằng chung.

Về giao dịch khối ngoại, dòng vốn ngoại tiếp tục phân hóa mạnh. Ngoài HDB là điểm sáng mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân tại SHB , VCB và VIB , trong khi áp lực bán ròng tập trung tại ACB , MSB , CTG và BID.



