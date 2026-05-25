Một công ty bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng lọt top thị phần khai thác mới, ngang ngửa Manulife, AIA

Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết tháng 4 năm 2026, số lượng hợp đồng khai thác mới đạt 348.010 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 22,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó: sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 55,7% giảm 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,7% giảm 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 10% tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái); sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 33,7% giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 6,4% tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại (sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, sản phẩm bảo hiểm hưu trí, sản phẩm bảo hiểm trọn đời) chiếm tỷ trọng 4,2%, giảm 73,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 11.136.244 hợp đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (57,9%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (22,4%).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 4 tháng năm 2026 ước đạt 6.653 tỷ đồng giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Bảo Việt Nhân thọ với 1.445 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 703 tỷ đồng, AIA với 662 tỷ đồng, Manulife với 629 tỷ đồng và Techcom Life (công ty con của Techcombank) với 570 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 43.398 tỷ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 55,6 %; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,8%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 12,6%; sản phẩm bán kèm chiếm tỷ trọng 14,1%.

Các sản phẩm bảo hiểm còn lại (sản phẩm bảo hiểm trọn đời, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ, sản phẩm bảo hiểm hưu trí, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ) chiếm tỷ trọng 1,9%.

Về trả tiền bảo hiểm, tính đến hết tháng 4 năm 2026 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả ước đạt 21.738 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.