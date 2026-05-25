Có nợ xấu vẫn vay được ngân hàng?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Nợ xấu là vấn đề khiến nhiều khách hàng lo lắng vì có thể ảnh hưởng đến khả năng vay vốn trong tương lai. Tuy nhiên, không phải cứ có nợ xấu là “không thể vay ngân hàng”. Trên thực tế, việc có được tiếp tục vay hay không còn phụ thuộc vào mức độ nợ xấu, thời gian chậm trả và lịch sử tín dụng sau đó.

Nợ xấu là gì?

Nợ xấu là các khoản vay hoặc dư nợ thẻ tín dụng bị quá hạn thanh toán theo quy định và được ghi nhận trên hệ thống thông tin tín dụng quốc gia (CIC).

Thông thường, nợ xấu được chia thành nhiều nhóm: Mức độ càng cao thì khả năng vay lại càng khó.

Có nợ xấu vẫn có thể vay trong một số trường hợp

Trên thực tế:

- Nếu khách hàng chỉ từng chậm thanh toán nhẹ, thời gian ngắn và đã tất toán đầy đủ, một số ngân hàng vẫn có thể xem xét cấp tín dụng.

- Với các khoản nợ xấu nghiêm trọng hoặc còn dư nợ chưa xử lý, khả năng vay vốn sẽ khó hơn nhiều.

Ngoài CIC, ngân hàng còn xem xét:

- Thu nhập hiện tại

- Tài sản bảo đảm

- Lịch sử giao dịch tài chính gần đây

- Mức độ cải thiện khả năng trả nợ

Vì vậy, không phải mọi trường hợp nợ xấu đều bị từ chối hoàn toàn.

Trong thời gian này:

- Ngân hàng vẫn có thể kiểm tra được lịch sử tín dụng trước đó

- Việc xét duyệt vay sẽ chặt chẽ hơn bình thường

Nếu khách hàng duy trì lịch sử tài chính tốt sau khi xử lý nợ, cơ hội tiếp cận tín dụng về sau sẽ cải thiện dần.

Khách hàng nên làm gì nếu từng có nợ xấu?

Để tăng khả năng vay vốn trở lại, bạn nên:

- Chủ động thanh toán hết các khoản nợ còn tồn đọng

- Kiểm tra thông tin CIC định kỳ

- Hạn chế phát sinh chậm trả mới

- Chứng minh thu nhập ổn định và khả năng trả nợ rõ ràng

Ngoài ra, nên cân nhắc vay phù hợp với khả năng tài chính thực tế để tránh áp lực trả nợ về sau.

Cẩn trọng với quảng cáo “nợ xấu vẫn vay dễ”

Hiện nay có nhiều quảng cáo hỗ trợ vay cho khách hàng nợ xấu với thủ tục “siêu nhanh”. Tuy nhiên, khách hàng cần cẩn trọng vì:

- Có thể phát sinh lãi suất rất cao

- Nguy cơ gặp tín dụng đen hoặc lừa đảo

- Bị yêu cầu phí dịch vụ bất hợp lý

Bạn nên ưu tiên làm việc trực tiếp với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hợp pháp.