Sau góp ý của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính rút đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7 năm nay. Đáng chú ý, tại dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, cơ quan soạn thảo đã loại bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng và các đơn vị thanh toán cung cấp thông tin tài khoản của người dùng cho cơ quan thuế.

Trong phiên bản dự thảo trước đó, Bộ Tài chính từng đề xuất các ngân hàng, ví điện tử, tổ chức trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ quốc tế phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng cho cơ quan thuế. Các đơn vị này cũng được yêu cầu phối hợp khi phát hiện những giao dịch bất thường có liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Tuy nhiên, sau quá trình tiếp thu ý kiến từ các cơ quan và đơn vị liên quan, nội dung này đã được điều chỉnh.

Theo góp ý từ Ngân hàng Nhà nước, quy định yêu cầu các tổ chức tín dụng và đơn vị thanh toán cung cấp thông tin khách hàng có thể phát sinh xung đột với quy định hiện hành về bảo mật dữ liệu. Hiện nay, ngân hàng chỉ được phép cung cấp thông tin khách hàng khi có sự đồng ý của chủ tài khoản hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Luật Quản lý thuế 2025 hiện chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp dữ liệu cho cơ quan thuế.

Ngoài ra, các quy định pháp luật về thanh toán cũng không yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ phải thu thập hoặc xác định thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng mua hoặc sử dụng để tổng hợp và cung cấp cho cơ quan thuế.

Một vấn đề khác được Ngân hàng Nhà nước lưu ý là tính khả thi trong triển khai. Hiện hệ thống thanh toán xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày, do đó việc yêu cầu các ngân hàng tự động nhận diện các nhà cung cấp nước ngoài "chưa đăng ký, kê khai, nộp thuế" được đánh giá là rất khó thực hiện.

Trước khi Luật Quản lý thuế mới được ban hành vào cuối năm 2025, việc cung cấp dữ liệu tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế từng được quy định tại Nghị định 126/2020 và Luật Quản lý thuế 2019. Theo đó, ngân hàng thương mại phải cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch, số dư và dữ liệu liên quan đến tài khoản của người nộp thuế khi có yêu cầu từ người đứng đầu cơ quan thuế.

Việc cung cấp thông tin này nhằm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xác định nghĩa vụ thuế hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế trong quản lý thuế. Đồng thời, cơ quan thuế có trách nhiệm bảo mật quá trình khai thác và lưu trữ dữ liệu tài khoản của người nộp thuế.