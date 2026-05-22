Bộ Tài chính làm rõ việc đánh thuế giao dịch vàng miếng

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính cho hay, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo nghị định, có ý kiến đề nghị quy định hướng dẫn thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng như nội dung tại Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 giao Chính phủ quy định.

Tại khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định: "Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng".

Theo Bộ Tài chính, quy định này tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ quyết định thời điểm áp dụng thuế, ngưỡng chịu thuế và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ.

Sau khi đề án được thông qua, các bộ, ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng.

"Khi có các quy định này thì mới có căn cứ trình Chính phủ về việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân. Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng", tờ trình của Bộ Tài chính nêu rõ.

Trước đó, khi xây dựng dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng từng lần.

Tại dự thảo Nghị định quy định chỉ tiết các khoản thu nhập khác bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon của cá nhân sở hữu chứng chi giảm phát thải khí nhả kính, tín chỉ các bon; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 5%. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Đối với thu nhập từ chuyền nhượng biển số xe trúng đấu giá, thu nhập tính thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng của giá chuyển nhượng (bao gồm cả xe gắn với biển số trúng đấu giá) trừ (-) đi giá trị còn lại của xe theo giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm chuyển nhượng.

Đối với thu nhập từ chuyền nhượng tài sản số, thuế thu nhập được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số bao gồm tài sản ảo, tài sản mã hóa và các tài sản số khác theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.