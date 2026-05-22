Đắk Lắk: Hai người sập bẫy lừa, mất hơn 300 tỉ đồng

Theo Cao Nguyên | 22-05-2026 - 15:20 PM | Tài chính - ngân hàng

Mạo danh cán bộ trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ, 2 đối tượng ở Đắk Lắk đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của 2 nạn nhân.

Ngày 22-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa triệt phá thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, với số tiền chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng; tạm giữ hình sự 2 đối tượng.

Cơ quan điều tra tạm giữ hình sự đối tượng Trần Thị Phi Yến

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và D. (27 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5-2025 đến tháng 4-2026, Yến và D. đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ, nhân viên của trung tâm đấu giá; đồng thời làm giả các chứng từ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại nhiều địa phương như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hà Nội.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ các đối tượng lừa đảo chiến đoạt hơn 300 tỉ đồng của 2 người

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã kêu gọi, thu hút nhiều người tham gia đầu tư, hứa hẹn hưởng lợi nhuận cao từ hoạt động đấu giá tài sản nhằm chiếm đoạt tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng đã lừa đảo 2 nạn nhân (cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột), chiếm đoạt tổng số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Do đó, cơ quan công an thông báo những người là bị hại liên quan đến 2 đối tượng trên sớm đến trình báo để được giải quyết theo quy định.

Theo Cao Nguyên

Người lao động

