Từ 1/6: Một ngân hàng thay ứng dụng chuyển tiền, khách hàng cần tải lại app, xác thực CCCD và số điện thoại

Từ ngày 1/6/2026, MSB thông báo sẽ chuyển đổi ứng dụng MSB mBank sang nền tảng ngân hàng số mới mang tên MSB Digital Bank. Theo thông báo từ ngân hàng, quá trình chuyển đổi sẽ được triển khai dần đến người dùng thông qua các kênh chính thức.

Theo hướng dẫn, khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi theo hai cách khác nhau. Với những người nhận được thông báo trực tiếp trên ứng dụng MSB mBank, hệ thống sẽ hiển thị tùy chọn nâng cấp lên MSB Digital Bank. Sau khi nhấn “Nâng cấp ngay”, người dùng sẽ được chuyển sang App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng mới về điện thoại.

Khi hoàn tất cài đặt, khách hàng cần mở ứng dụng MSB Digital Bank và bắt đầu quy trình chuyển đổi tài khoản. Ở bước xác minh, hệ thống yêu cầu nhập số CCCD cùng số điện thoại đã đăng ký trước đó, sau đó xác nhận bằng mã OTP gửi về điện thoại và thực hiện nhận diện khuôn mặt. Sau khi xác thực thành công, người dùng tiếp tục tạo mật khẩu đăng nhập mới, cài đặt Face ID hoặc vân tay, đồng thời thiết lập mã PIN gồm 6 chữ số để phục vụ xác nhận giao dịch sau này.

Trong trường hợp không thao tác thông qua ứng dụng cũ, khách hàng vẫn có thể chủ động tải trực tiếp MSB Digital Bank từ kho ứng dụng. Sau khi mở app, người dùng chọn mục “Hỗ trợ đăng nhập”, tiếp tục vào phần “Chuyển đổi ứng dụng” rồi thực hiện các bước xác minh thông tin cá nhân, xác thực số điện thoại bằng OTP và nhận diện khuôn mặt tương tự như quy trình thông thường.

Ngân hàng cũng lưu ý một số tình huống phát sinh trong quá trình chuyển đổi. Nếu quên mật khẩu đăng nhập ứng dụng MSB mBank cũ, khách hàng vẫn có thể tiếp tục chuyển đổi bằng cách tạo mật khẩu mới trên nền tảng mới. Tuy nhiên, với những tài khoản đang bị khóa, người dùng sẽ phải liên hệ tổng đài hoặc đến chi nhánh/phòng giao dịch để mở khóa trước khi thực hiện thao tác chuyển đổi ứng dụng.

Ngoài ra, vấn đề cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tùy thân cũng được nhắc đến trong đợt chuyển đổi lần này. Theo MSB, khách hàng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học có thể bổ sung thông tin ngay trên ứng dụng cũ, đến quầy giao dịch hoặc đăng ký mới qua eKYC trên MSB Digital Bank. Trước đó, nhiều ngân hàng tại Việt Nam cũng đã triển khai xác thực CCCD và sinh trắc học trực tuyến nhằm đáp ứng các yêu cầu mới về bảo mật giao dịch điện tử.

Một thay đổi đáng chú ý khác là quy định mỗi số điện thoại chỉ được liên kết với một người dùng trên ứng dụng mới. Điều này đồng nghĩa với việc những trường hợp từng dùng chung số điện thoại để nhận OTP trên ứng dụng cũ sẽ cần đăng ký số riêng nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Theo MSB, toàn bộ quá trình chuyển đổi được thực hiện trên điện thoại có kết nối Internet và thường chỉ mất khoảng 3-5 phút tùy điều kiện mạng cũng như thao tác của người dùng. Ngân hàng cho biết việc thay thế ứng dụng cũ nhằm nâng cấp trải nghiệm số, bổ sung thêm tính năng mới và đáp ứng nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng tăng của khách hàng.