Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 22/5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.532 USD/ounce, giảm nhẹ 0,2% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã đóng cửa sát mức tham chiếu trong phiên giao dịch hôm qua 21/5.

Giá vàng ổn định trở lại trong phiên thứ Năm sau khi có thời điểm giảm hơn 1%, khi giá dầu hạ nhiệt do triển vọng giải quyết xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa rõ ràng. Đồng thời, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm cũng góp phần hỗ trợ thị trường vàng.

Giá dầu biến động mạnh trong một phiên giao dịch nhiều biến động và quay đầu giảm do giới đầu tư chưa có nhiều cơ sở để tin tưởng vào khả năng sớm đạt được giải pháp cho xung đột tại Trung Đông.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho rằng việc giá dầu hạ nhiệt cùng với đồng USD giảm từ vùng đỉnh cao nhất trong 6 tuần đang tạo điều kiện thuận lợi cho vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng bởi các thỏa thuận hòa bình trước đây từng nhiều lần đổ vỡ.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm hơn 14%. Cuộc chiến đã gây gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu giúp vàng – được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 0,2%, qua đó làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lợi suất.

Tuy nhiên, theo ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, giá dầu neo ở mức cao vẫn là rào cản đối với vàng trong ngắn hạn. Giá năng lượng tăng có thể làm lạm phát nóng lên, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất.

Dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng lại có xu hướng chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất thêm ít nhất 25 điểm cơ bản trong năm nay đã tăng lên 58%, cao hơn mức 48% của một ngày trước đó.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 22/5, giá vàng duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp lớn chưa thay đổi bảng giá niêm yết, mặt bằng giá giữa các thương hiệu gần như không còn chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 159,4 – 162,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt giao dịch ở mức 159,4 – 162,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán tại 158,9 – 161,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhẹ so với mặt bằng chung. Trong khi đó, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch tại 159,4 – 162,4 triệu đồng/lượng.