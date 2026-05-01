Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản: Ngân hàng Nhà nước cho biết lãi suất cho vay giảm nhưng thực tế doanh nghiệp vẫn phải vay với lãi suất cao hơn

Mạnh Đức | 22-05-2026 - 00:02 AM | Tài chính - ngân hàng

Đại diện HoREA cho rằng doanh nghiệp bất động sản vẫn chịu áp lực về vốn trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng năm nay thấp hơn năm trước, lãi suất vay chưa giảm như kỳ vọng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA)

Phát biểu tại Diễn đàn Tài chính 2026 vào chiều ngày 20/5, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), cho biết một trong những tín hiệu tích cực gần đây là việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 08 sửa đổi Thông tư 22, trong đó có quy định chỉ loại trừ 80% tiền gửi Kho bạc Nhà nước khỏi vốn huy động, còn 20% được tính vào thanh khoản của hệ thống ngân hàng.

Theo ông, động thái này sẽ góp phần cải thiện thanh khoản cho các ngân hàng thương mại nhà nước, qua đó hỗ trợ khả năng cung ứng tín dụng cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng thị trường vẫn đang đối mặt nhiều áp lực. Đầu năm 2026, NHNN công bố mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế khoảng 15%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng khoảng 19,1% của năm 2025.

Riêng với lĩnh vực bất động sản, ông cho biết theo số liệu chính thức của NHNN, tín dụng bất động sản năm qua tăng hơn 24%, còn theo số liệu do chuyên gia kinh tế TS. Cấn Văn Lực công bố thì mức tăng lên tới 36%.

“Dù theo số liệu nào thì rõ ràng tín dụng bất động sản vẫn tăng cao hơn mức chung của nền kinh tế”, ông cho hay.

Theo tính toán của HoREA, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, lượng vốn bơm thêm vào nền kinh tế năm nay khoảng 2,8 triệu tỷ đồng. Điều này khiến các ngân hàng phải cạnh tranh mạnh trong huy động tiền gửi tiết kiệm.

“Lãi suất huy động vẫn còn cao. Dù NHNN cho biết mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm khoảng 0,5% nhưng thực tế doanh nghiệp chúng tôi vẫn phải vay với lãi suất cao hơn khá nhiều”, ông Châu thông tin.

Ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê, Ổn định Tiền tệ tài chính (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Phản hồi các kiến nghị của ông Châu, ông Nguyễn Phi Lân, Vụ trưởng Vụ Dự báo Thống kê, ổn định Tiền tệ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước, cho biết đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Ngân hàng Nhà nước luôn luôn tạo cơ chế để cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn. Tốc độ tăng của vốn bất động sản luôn cao hơn tốc độ tăng tín dụng toàn ngành.

Theo ông Lân, cơ quan quản lý ghi nhận các đề xuất từ cộng đồng doanh nghiệp bất động sản, song cũng phải đảm bảo cân đối chung cho toàn nền kinh tế, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ - nhóm đang chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Việt Nam.

“Nếu ưu tiên quá lớn cho một ngành thì các lĩnh vực khác sẽ gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Nếu nhóm doanh nghiệp này không tiếp cận được vốn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, cơ quan quản lý buộc phải điều tiết dòng vốn ở mức phù hợp giữa các lĩnh vực”, ông nói.

Thực tế, đến ngày 14/5/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%. Như vậy, ngay từ thời điểm này, mức tăng trưởng đã rất cao.

Bên cạnh đó, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 14,9%, đạt khoảng 18,1 triệu tỷ đồng.

Điều đó cho thấy khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng huy động vốn đang chênh lệch khá lớn, đặt ra áp lực rất lớn cho các ngân hàng trong việc đảm bảo thanh khoản.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết Chỉ thị 01 được ban hành đầu năm nhằm đảm bảo cân đối giữa tín dụng và huy động vốn quanh mức 15%. Tuy nhiên, đây vẫn là cơ chế mở và có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo diễn biến kinh tế thực tế.

Liên quan đến phản ánh về lãi suất, ông Lân cho biết mặt bằng lãi suất hiện phổ biến quanh mức 8%/năm. Trong trường hợp doanh nghiệp nhận thấy mức lãi suất chưa phù hợp hoặc cao bất thường, hoàn toàn có thể phản ánh trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước khu vực hoặc Ngân hàng Nhà nước Trung ương để được xem xét, xử lý.

