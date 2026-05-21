22 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ, NCB quyết tâm hoàn thành sớm tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng

NCB tiếp tục tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng

Theo đó, trong đợt chào bán lần này, có 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của NCB, gồm 20 nhà đầu tư cá nhân và 2 nhà đầu tư tổ chức.

Đặc biệt, trong đợt chào bán lần này, 2 thành viên HĐQT đã trở thành cổ đông của NCB trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 là bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT và ông Dương Thế Bằng - Thành viên HĐQT, tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu NCB. Đồng thời, có thêm 3 lãnh đạo cấp cao khác của ngân hàng cũng đăng ký tham gia góp vốn là bà Hoàng Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐQT, bà Phạm Thị Hiền – Phó Trưởng BKS và ông Nguyễn Việt Sơn - Thành viên BKS NCB.

Việc có thêm lãnh đạo cấp cao tham gia góp vốn đã thể hiện quyết tâm đồng hành và cam kết cống hiến lâu dài của đội ngũ lãnh đạo NCB cho sự phát triển của ngân hàng. Điều này cũng tiếp tục nâng cao hơn niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng vào chiến lược phát triển và hành động trong giai đoạn mới của NCB, khi các lãnh đạo của ngân hàng trực tiếp gắn lợi ích, tầm nhìn cá nhân song hành cùng sự phát triển dài hạn của ngân hàng và trọng trách quản lý điều hành ở cấp cao nhất.

Cũng theo danh sách các nhà đầu tư đăng ký lần này, hàng loạt cổ đông hiện hữu tiếp tục muốn mua thêm cổ phiếu NVB của NCB, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh NCB cho biết đã hoàn tất quá trình tái thiết toàn diện và bước sang một “chương mới” bứt phá.

Trước đó, NCB đã được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 10.000 tỷ đồng. Theo phương án trình NHNN và ĐHĐCĐ, NCB sẽ phát hành và chào bán 1 tỷ cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nếu thực hiện chào bán thành công toàn bộ 1 tỷ cổ phiếu đã đăng ký, NCB sẽ tăng vốn điều lệ từ 19.280 tỷ đồng hiện tại lên hơn 29.280 tỷ đồng và chính thức hoàn thành kế hoạch tăng vốn sớm 3 năm so với kế hoạch đã đặt ra tại Phương án Cơ cấu lại (PACCL) được các cấp có thẩm quyền thông qua. Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán sẽ được NCB sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cấp tín dụng, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trong giai đoạn 2026-2027.

Việc tăng vốn nhanh là giúp NCB củng cố nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tham vọng

Đây sẽ là lần tăng vốn thứ 4 liên tiếp trong vòng 5 năm (2022–2026) của ngân hàng. Đại diện NCB cho biết, việc tăng vốn nhanh là yếu tố quan trọng giúp NCB củng cố nguồn lực tài chính, đảm bảo hoạt động lành mạnh, hiệu quả và thực hiện các mục tiêu tham vọng đã đề ra. Hiện NCB là ngân hàng dẫn đầu thị trường về tốc độ tăng vốn điều lệ trong vòng 5 năm qua, cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ cao của các cổ đông, nhà đầu tư vào hành trình phát triển mới của NCB.

Được biết, NCB đang bước vào giai đoạn bứt tốc mạnh mẽ sau gần 5 năm quyết liệt tái cơ cấu. Ngay từ quý I/2026, ngân hàng đã ghi nhận “trái ngọt” khi nhiều chỉ tiêu kinh doanh hoàn thành tới 90% kế hoạch năm đã đặt ra.

Cụ thể, tính tới ngày 31/3/2026, NCB ghi nhận tổng tài sản đạt gần 173.504 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng của NCB đạt hơn 116.876 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với ngày 31/12/2025. Tổng huy động vốn cuối quý I/2026 (bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 6% so với cuối năm 2025, đạt gần 139.110 tỷ đồng.

So với mục tiêu kinh doanh 2026, NCB đã hoàn thành 91% kế hoạch tổng tài sản. Các chỉ tiêu cho vay khách hàng và huy động vốn cũng hoàn thành lần lượt 89% và 88% kế hoạch đã đặt ra trong 2026.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 216 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 151 tỷ đồng của quý I/2025, tương ứng với mức tăng trưởng 43%. Các hoạt động kinh doanh chính đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo kế hoạch, NCB cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện theo lộ trình PACCL nhằm hoàn thành sớm PACCL và hướng tới phát triển bền vững.

Việc hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng trong năm nay - sớm hơn lộ trình đã đặt ra tại PACCL chắc chắn sẽ giúp NCB nâng cao sức mạnh tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển bứt phá trong giai đoạn phát triển sắp tới.