Túi Hermes bà Trương Mỹ Lan từng nói "giá trị không đáng bao nhiêu", đấu giá thu về hơn 14 tỉ đồng

Theo Trần Thái | 21-05-2026 - 20:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Hai chiếc túi xách Hermes của bà Trương Mỹ Lan vừa được đấu giá thành công với tổng số tiền thu về hơn 14 tỉ đồng.

Ngày 21-5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM đã hoàn tất phiên đấu giá trực tuyến hai chiếc túi xách siêu sang thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Kết quả phiên đấu giá cho thấy giá trị thực tế của các món đồ này cao hơn rất nhiều so với những nhận định trước đó của bị án.

Sức hút bất ngờ

Theo đó, chiếc túi Hermes size 25 màu trắng, có đính đá quý ở phần khóa và viền túi, có mức giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng. Món đồ này đã trải qua cuộc rượt đuổi ngoạn mục với 119 lượt trả giá.

Cuối cùng, một cá nhân mang mã số HCM23013421 đã chiến thắng với mức giá hơn 11,6 tỉ đồng, tức gấp gần 7 lần so với giá khởi điểm.

Túi Hermes bà Trương Mỹ Lan từng nói "giá trị không đáng bao nhiêu", đấu giá thu về hơn 14 tỉ đồng -Ảnh: Trung tâm đấu giá TPHCM

Chiếc túi còn lại là Hermes size 30 màu trắng, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng. Sau 4 lượt trả giá, món đồ này cũng tìm được chủ nhân mới với số tiền hơn 2,5 tỉ đồng.

Tổng cộng hai món phụ kiện này đã đóng góp hơn 14 tỉ đồng vào nguồn ngân sách thi hành án.

"Giá trị không đáng bao nhiêu" nhưng bị bác bỏ đề nghị xin lại

Kết quả đấu giá này gây chú ý bởi trước đó, trong các phiên tòa xét xử, bà Trương Mỹ Lan từng có những chia sẻ khá khiêm tốn về giá trị của chúng. Bà Lan cho biết một chiếc túi được bà trực tiếp mua tại Ý, chiếc còn lại là quà tặng từ một đại gia người Malaysia.

Vào thời điểm đó, bà Lan đã đề nghị HĐXX cho xin lại hai chiếc túi "bạch tạng" này với lý do: "Những chiếc túi này giá trị không đáng bao nhiêu, bị cáo muốn để lại cho con cháu làm kỷ niệm".

Tuy nhiên, đề nghị này đã không được chấp thuận. HĐXX quyết định tiếp tục kê biên hai tài sản này để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án, trong bối cảnh bà Lan phải bồi hoàn số tiền khổng lồ lên đến hơn 30.000 tỉ đồng cho các bị hại.

Việc đấu giá thành công các túi hiệu xa xỉ là một phần trong lộ trình thi hành bản án hình sự đối với bà Trương Mỹ Lan (người hiện đang chịu mức án tử hình).

Theo quyết định của tòa án, bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ thiệt hại cho các bị hại và những người liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Hiện nay, cơ quan THADS TPHCM đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục xác minh, đo vẽ và thẩm định giá hàng loạt tài sản khác của bà Trương Mỹ Lan cũng như các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan.

Các tài sản này sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá công khai để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên được thi hành án.

Theo Trần Thái

Người lao động

Phó Cục trưởng Cục Thuế: Đã nắm thông tin 250 triệu tài khoản ngân hàng, các giao dịch bất thường hoặc nghi trốn thuế có thể rà soát ngay

"Căn bệnh âm thầm" của hệ thống ngân hàng đẩy lãi suất tăng cao: "Van xả áp" của Ngân hàng Nhà nước có đủ sức hạ nhiệt?

Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi trả hơn 12 nghìn tỷ đồng cho trái chủ

20:26 , 21/05/2026
