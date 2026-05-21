Vụ án Trương Mỹ Lan: Đã chi trả hơn 12 nghìn tỷ đồng cho trái chủ

Hơn 42 nghìn trái chủ đã nhận tiền sau 9 đợt thanh toán

Thi hành án dân sự TPHCM đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, theo bản án hình sự sơ thẩm ngày 17/10/2024 của Tòa án nhân dân TPHCM và bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM, Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3699/QĐ-CTHADS ngày 16/6/2025 của Cục trưởng Thi hành án dân sự TPHCM.

Theo bản án, buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người).

Trong quá trình tổ chức thi hành án, tổng cộng Thi hành án dân sự TPHCM đã chi tiền thanh toán 9 đợt cho hơn 42 nghìn trái chủ với tổng số tiền khoảng 12.000 tỷ đồng.

Sau 8 đợt chi trả, Thi hành án dân sự TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền hơn 1.740 tỷ đồng. Ngày 21/5, đã thực hiện thanh toán đợt 9 cho 42.574 trái chủ với số tiền hơn 1.732 tỷ đồng, còn lại một số trái chủ chưa thanh toán được do chưa cung cấp thông tin tài khoản.

Thi hành án dân sự TPHCM cho biết, đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 534 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Hiện cơ quan thi hành án đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan và những người liên quan. Đồng thời, cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu SCB chuyển các khoản tiền đang bị phong tỏa theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả hai giai đoạn vụ án.

Theo Thi hành án dân sự TPHCM, sau khi xử lý thêm tài sản và tiếp nhận tiền từ ngân hàng, cơ quan này sẽ tiếp tục chi trả cho các trái chủ trong những đợt tiếp theo.

Cơ quan thi hành án cũng khuyến cáo người được thi hành án không truy cập các đường link không chính thống, tránh tụ tập đông người và theo dõi thông tin từ các kênh chính thức để hạn chế bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.

Chuyển tiền đồng loạt cho hàng chục nghìn trái chủ chỉ với một lệnh

Trao đổi với báo chí, Phó Cục trưởng Thi hành án dân sự TPHCM Đỗ Phong Hóa cho biết, vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm có quy mô đặc biệt lớn, liên quan khối lượng tài sản khổng lồ, đa dạng về loại hình như bất động sản, cổ phần, trái phiếu, các giao dịch tài chính phức tạp…đặc biệt, số lượng người được thi hành án (trái chủ) lên đến hơn 43 nghìn người, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác tổ chức thi hành án nên phương thức xử lý thủ công khó đáp ứng yêu cầu về tiến độ và độ chính xác.

Trước thực tiễn này, Thi hành án dân sự TPHCM đã chủ động định hướng và triển khai xây dựng các phần mềm chuyên dụng nhằm phục vụ toàn diện cho quá trình tổ chức thi hành án, tạo nền tảng cho việc quản lý hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.

Nổi bật trong đó là việc xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm phân loại tài sản thi hành án và thanh toán tiền thi hành án - một công cụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xử lý khối lượng dữ liệu lớn với yêu cầu chính xác gần như tuyệt đối.

Thông qua phần mềm này, cơ quan thi hành án có thể chuyển tiền đồng loạt cho hàng chục nghìn người cùng lúc. "Chỉ với một lệnh duy nhất, cơ quan thi hành án đã thực hiện chuyển tiền qua 9 đợt cho các trái chủ với tổng số hơn 12.000 tỷ đồng. Đến nay, phần mềm vẫn bảo đảm độ chính xác tuyệt đối, chưa phát sinh thắc mắc hay khiếu nại từ đương sự", Phó Cục trưởng Thi hành án dân sự TPHCM Đỗ Phong Hóa cho biết.

Kết quả này không chỉ thể hiện tính ưu việt vượt trội của giải pháp công nghệ mà còn khẳng định mức độ an toàn, công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án.