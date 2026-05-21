OCB bổ nhiệm ông Chris Shayan làm Phó Tổng Giám đốc

Ông Chris Shayan – tân Phó Tổng Giám đốc OCB

Ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng, fintech, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại nhiều tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước. Được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ các mảng kinh doanh số, đặc biệt là việc phát triển nền tảng ngân hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp đa kênh.

Trong bối cảnh ngành Ngân hàng đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng, việc bổ nhiệm ông Chris Shayan được kỳ vọng sẽ giúp OCB tăng tốc quá trình đổi mới công nghệ, xây dựng nền tảng dữ liệu thông minh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, chiến lược xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện luôn được OCB đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh đầu tư. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu ứng dụng AI sâu hơn vào các hoạt động vận hành, từ đó phát triển thêm mô hình kinh doanh mới, nhằm đáp ứng một cách linh hoạt, chủ động trước những thay đổi nhanh của thị trường tài chính.

Theo định hướng chiến lược được chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, OCB sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tín dụng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực có dư địa phát triển cao như nông nghiệp, dịch vụ, công nghệ, đồng thời mở rộng mạnh phân khúc SME và FDI – những mảng ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Ngân hàng cũng định hướng đẩy mạnh tín dụng bán lẻ, tái cơ cấu danh mục tài sản sinh lãi theo hướng ưu tiên các sản phẩm có lợi suất tốt nhằm cải thiện NIM và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị OCB cũng đã chấp thuận đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của ông Phạm Hồng Hải.