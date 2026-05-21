Max Card kết hợp cùng RHYDER và Ánh Sáng Aza: Khi chiếc thẻ trở thành tuyên ngôn phong cách sống

Đây cũng là tinh thần chủ đạo của Max Card - dòng thẻ được thiết kế trên nguyên tắc linh hoạt lựa chọn gói hội viên, chủ động nâng cấp đặc quyền mà không yêu cầu điều kiện tài chính nào. Tinh thần ấy được Max Card cùng RHYDER và Ánh Sáng Aza - hai nghệ sĩ đại diện cho màu sắc tự do, luôn khác biệt và giàu năng lượng - mang vào chiến dịch Sống là phải Max.

Khi âm nhạc kể câu chuyện Sống là phải Max của người trẻ

Mở đầu chiến dịch, Max Card kết hợp cùng RHYDER và Ánh Sáng Aza ra mắt MV Sống là phải Max, truyền tải thông điệp về phong cách sống của người trẻ hiện đại.

Từ câu hát mở đầu "Sao phải chờ ngày mai" đến "Thích thì switch, ưng thì pick", phần lyric của MV vừa phản ánh tâm lý sống là phải trải nghiệm, là tận hưởng những khoảnh khắc trong hiện tại và không trì hoãn, đồng thời cũng mô tả cách Max Card vận hành - cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn và thay đổi gói hội viên theo nhu cầu.

Bốn gói hội viên Starter, Plus, Pro và Elite - điểm đặc trưng của Max Card - được lồng ghép trực tiếp vào các bối cảnh đời sống rất gần với người trẻ. Starter xuất hiện trong không gian workshop handmade mang tinh thần khám phá và thử nghiệm. Plus chuyển sang nhịp sống năng động với phân cảnh mua sắm đồ thể thao. Pro được gắn với những chuyến đi trải nghiệm, du lịch và tận hưởng cuộc sống. Trong khi đó, Elite xuất hiện trên sân khấu như biểu tượng cho phiên bản tự tin và nổi bật nhất của mỗi người.

Có thể thấy, thay vì kể câu chuyện về sản phẩm theo cách truyền thống, MV đã mang đến các lát cắt lifestyle để diễn giải hành trình nâng cấp trải nghiệm sống của người trẻ - nhóm khách hàng đề cao sự tự do lựa chọn và cá tính cá nhân là một phần quan trọng trong phong cách sống hiện đại.

Từ chiếc thẻ đến tuyên ngôn cá tính

Điểm khác biệt lớn nhất của Max Card nằm ở chỗ người dùng được chủ động chọn gói hội viên theo nhu cầu sử dụng thực tế. Với bốn lựa chọn Starter, Plus, Pro và Elite, người dùng có thể linh hoạt thay đổi gói hội viên phù hợp với phong cách chi tiêu từng giai đoạn. Không còn mức phí cố định, chủ thẻ giờ đây có thể trả phí ít khi nhu cầu chi tiêu giảm và mở thêm đặc quyền khi chi tiêu nhiều hơn.

Một trong những điểm nổi bật của dòng thẻ này là yếu tố cá nhân hóa không chỉ dừng lại ở quyền lợi tài chính. Người dùng có thể chọn thiết kế thẻ theo phong cách riêng, chọn số thẻ yêu thích, chọn ngày sao kê phù hợp với dòng tiền cá nhân.

Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong MV Sống là phải Max với hình ảnh trẻ trung, tiết tấu nhanh cùng năng lượng phóng khoáng từ RHYDER - cái tên gắn liền với bản lĩnh bứt phá và năng lượng sân khấu - kết hợp cùng Ánh Sáng Aza với phong cách đa sắc thái, đại diện cho tinh thần khác biệt, không đứng yên trong bất kỳ khuôn mẫu nào.

"Max your Style - Max your Vibe - Max your Life" vì thế không chỉ là thông điệp của MV, mà còn là ba lớp trải nghiệm mà Max Card đem đến cho chủ thẻ. Và đó cũng là cách thế hệ người dùng mới đang tự định nghĩa lối sống của mình: tự do lựa chọn, tự do thể hiện và tự do tận hưởng theo cách riêng.

Sống "Max" là tận hưởng đúng cách, tối ưu từng chi tiêu

Dù mang màu sắc lifestyle khá rõ, Max Card không đi theo hướng khuyến khích chi tiêu phô trương. Ngược lại, sản phẩm được xây dựng trên xu hướng tiêu dùng thông minh của người trẻ: vẫn tận hưởng cuộc sống, nhưng phải tối ưu giá trị nhận lại trên mỗi khoản chi.

Max Card cho phép hoàn tiền cho nhiều nhóm chi tiêu phổ biến như mua sắm, giải trí, ăn uống, du lịch và giao dịch trực tuyến, với tổng giá trị hoàn tiền lên tới 18 triệu đồng mỗi năm. Đây là con số đáng kể và quan trọng hơn là các ưu đãi này gắn trực tiếp với nhu cầu chi tiêu hằng ngày, thay vì yêu cầu người dùng phải thay đổi thói quen để chạy theo ưu đãi.

Sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng một thay đổi rõ nét trong hành vi tài chính của thế hệ trẻ. Họ sẵn sàng chi tiền cho trải nghiệm, nhưng đồng thời cũng rất quan tâm đến việc tối ưu lợi ích và chủ động kiểm soát dòng tiền cá nhân. Nói cách khác, sống "Max" với họ không còn đồng nghĩa với tiêu dùng cảm tính, mà là tận hưởng cuộc sống theo cách hiệu quả hơn.

Thực tế, sau 7 tuần ra mắt, Max Card đã ghi nhận kết quả ấn tượng với hơn 30.000 thẻ được phát hành. Sản phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục dành cho dòng thẻ tín dụng đầu tiên cho phép khách hàng chủ động đăng ký, điều chỉnh hạng hội viên theo nhu cầu cá nhân.

Về phía VIB, việc lựa chọn âm nhạc để kể câu chuyện sản phẩm cũng cho thấy hướng tiếp cận mang màu sắc banktainment mà VIB đang theo đuổi trong những năm gần đây - nơi ngân hàng không chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm và những con số mà còn bằng khả năng tạo ra kết nối cảm xúc với khách hàng. Sống là phải Max vì thế không đơn thuần là một tuyên ngôn sản phẩm mà là cách VIB định vị Max Card như một chiếc thẻ đại diện cho phong cách sống của thế hệ người dùng mới: thích tự do, đề cao cá tính và muốn làm chủ mọi trải nghiệm theo cách "Max" nhất của riêng mình.

Max Card hiện có thể mở hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng Max powered by VIB và trên hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch của VIB trên toàn quốc.



