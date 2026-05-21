Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 21/5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.538 USD/ounce, giảm nhẹ 0,1% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng gần 1,4% trong phiên giao dịch hôm qua 20/5.

Giá vàng bật tăng trong phiên thứ Tư khi kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột Iran giúp giảm áp lực lên thị trường dầu mỏ, qua đó làm dịu bớt lo ngại lạm phát và kéo lợi suất trái phiếu Mỹ rời khỏi vùng đỉnh gần đây.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết đà tăng liên tục của lợi suất trái phiếu đã tạm chững lại, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh trước đó.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 trong phiên trước. Việc lợi suất hạ nhiệt giúp giảm áp lực đối với vàng, bởi khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lợi suất như vàng cũng tăng theo.

Theo ông Meger, bất kỳ tín hiệu tích cực nào liên quan đến việc chấm dứt xung đột hoặc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đều có thể hỗ trợ thị trường vàng. Lý do là các diễn biến này có thể làm giảm áp lực lạm phát, từ đó mở ra kỳ vọng về mặt bằng lãi suất thấp hơn trong tương lai.

Trong khi đó, giá dầu Brent giảm nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ quan điểm rằng cuộc xung đột với Iran có thể sớm kết thúc. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng khi nguồn cung năng lượng tại Trung Đông chưa hoàn toàn ổn định và triển vọng đàm phán hòa bình còn nhiều bất định.

Biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy nhiều quan chức lo ngại chiến sự tại Iran có thể làm gia tăng lạm phát. Điều này khiến Fed tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng, đồng thời để ngỏ khả năng thắt chặt chính sách nếu lạm phát tiếp tục neo cao hơn mục tiêu 2%.

Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này lại có xu hướng hoạt động kém tích cực trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức gần 49%, trong khi khả năng giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 6 lên tới gần 90%.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 21/5, giá vàng đi ngang sau phiên giảm mạnh trước đó. Các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết vớimặt bằng giá vẫn duy trì ở vùng thấp nhất nhiều tuần.

Cụ thể, vàng miếng SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 159 – 162 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). DOJI niêm yết mức thấp hơn, ở 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch mua – bán tại 158 – 161 triệu đồng/lượng, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 159 – 162 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI giữ mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng.