Các ngân hàng vay mượn lẫn nhau hàng triệu tỷ đồng: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank là những chủ nợ lớn nhất, VPBank và MB vay ròng lượng lớn thanh khoản

Theo số liệu tính đến cuối tháng 3/2026, Vietcombank có quy mô tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 581.522 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác ở mức 367.185 tỷ đồng. Chênh lệch giữa hai khoản mục đạt 214.337 tỷ đồng. Khoảng chênh lệch dương này phản ánh Vietcombank đang ở trạng thái cho vay ròng rất lớn trên thị trường liên ngân hàng.

Xếp thứ hai là VietinBank với mức chênh lệch dương 138.361 tỷ đồng. Ngân hàng này ghi nhận 600.736 tỷ đồng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, trong khi quy mô đi vay ở mức 462.376 tỷ đồng.

BIDV đứng ở vị trí tiếp theo với mức chênh lệch 91.471 tỷ đồng, khi quy mô cho vay và gửi tiền sang các tổ chức tín dụng khác đạt 528.623 tỷ đồng, cao hơn đáng kể mức vay và nhận tiền gửi 437.152 tỷ đồng.

Như vậy, riêng ba ngân hàng quốc doanh lớn gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV đã tạo ra quy mô cho vay ròng lên tới khoảng 444.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy vai trò trung tâm của nhóm ngân hàng lớn trong việc điều tiết thanh khoản hệ thống.

Agribank chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Tuy nhiên, số liệu tính đến cuối năm 2025 cho thấy ngân hàng này ghi nhận 342.190 tỷ đồng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác chỉ ở mức 81.112 tỷ đồng. Chênh lệch giữa hai khoản mục lên tới 261.078 tỷ đồng, cao nhất toàn ngành

Nhiều năm qua, các ngân hàng quốc doanh luôn có lợi thế đặc biệt về huy động vốn khi nắm thị phần tiền gửi hàng đầu hệ thống, đặc biệt ở nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn và dòng tiền thanh toán quy mô lớn.

Quan trọng hơn, nhóm Big4 cũng nắm giữ gần như toàn bộ tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (lên tới 624.167 tỷ đồng, chiếm 99,59% tổng số dư tiền gửi KBNN tại các TCTD – Theo Ngân hàng NHà nước) . Điều này khiến thanh khoản của các ngân hàng này thường ở trạng thái dồi dào hơn phần còn lại của hệ thống.

Nếu Big4 cho vay ròng nhờ lợi thế truyền thống, HDBank lại mang màu sắc khác. Dữ liệu cho thấy HDBank cho vay ròng hơn 51.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm 31/3/2026, lớn nhất nhóm ngân hàng tư nhân.

Những năm gần đây, HDBank liên tục duy trì tăng trưởng huy động ở mức cao, đặc biệt ở nhóm khách hàng cá nhân, mạng lưới tài chính tiêu dùng và hệ sinh thái hàng không – bán lẻ. Tốc độ tích lũy nguồn vốn nhanh hơn tăng trưởng tín dụng, tạo ra phần vốn tạm thời dư thừa và được đưa sang thị trường liên ngân hàng.

Riêng trong quý I/2024, HDBank là ngân hàng hút tiền gửi mạnh nhất toàn hệ thống khi tăng hơn 60.834 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng gần 11%. Mức tăng trưởng trên vượt cả nhiều “ông lớn” quốc doanh như Vietcombank, VietinBank hay BIDV.

Một số ngân hàng khác cũng đang giữ vai trò cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng nhưng ở quy mô nhỏ hơn như BVBank (18.482 tỷ đồng), SHB (14.613 tỷ đồng) hay NCB (10.157 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng lại ở trạng thái vay ròng trên thị trường liên ngân hàng, phản ánh nhu cầu bổ sung nguồn vốn lớn hơn lượng vốn cung ứng ra thị trường.

VPBank hiện là ngân hàng có mức đi vay ròng lớn nhất hệ thống với chênh lệch -116.511 tỷ đồng. Theo đó, quy mô tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 311.528 tỷ đồng, vượt đáng kể so với 195.017 tỷ đồng tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác.

MB cũng ghi nhận mức âm lên tới -91.594 tỷ đồng, trong khi Techcombank âm 62.490 tỷ đồng. Một số ngân hàng khác như MSB, VIB, TPBank hay ACB cũng đang duy trì trạng thái vay ròng đáng kể trên thị trường liên ngân hàng.

Điểm chung khác là các ngân hàng này thường sở hữu mô hình kinh doanh có mức độ xoay vòng vốn nhanh, tập chung vào hoạt động bán lẻ. Chẳng hạn VPBank đẩy mạnh bán lẻ và tài chính tiêu dùng; MB phát triển hệ sinh thái tài chính đa tầng gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng; Techcombank với nhóm khách hàng trong lĩnh vực bất động sản; TPBank hay VIB cũng tập trung mạnh vào bán lẻ.

Các mô hình này có đặc điểm chung là nhu cầu vốn biến động mạnh theo chu kỳ giải ngân và dòng tiền khách hàng. Điều này thúc đẩy các ngân hàng tận dụng nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng như một công cụ quản trị vốn linh hoạt.