Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 20/5: Đồng loạt giảm mạnh

Ghi nhận lúc 9h sáng 20/5, giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm, với nhiều thương hiệu đồng loạt hạ từ 1 – 1,8 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng được niêm yết ở mức 159,5 – 162,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với hôm qua, giá mua vào giảm từ 1 – 1,8 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra giảm khoảng 1 – 1,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh vàng miếng xuống 159,5 – 162,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,3 triệu đồng ở chiều bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch mua - bán tại 159,3 – 162,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ niêm yết 159,5 – 162,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh hơn ở chiều mua vào với mức giảm 1,5 triệu đồng/lượng. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch tại 159,5 – 162,5 triệu đồng/lượng, đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng.

9h Giá niêm yết Cột Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng

Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra

SJC 159,3 162,3 159,5 162,5

PNJ 159,5 162,5 159,5 162,5

DOJI 159,5 162,5 159,5 162,5

Bảo Tín Minh Châu 159,5 162,5 159,5 162,5

Bảo Tín Mạnh Hải 159,5 162,5 159,5 162,5



Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.481 USD/ounce, tăng nhẹ 0,01% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã giảm hơn 1,8% trong phiên giao dịch hôm qua 19/5.

Giá vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát kéo dài, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích tại Marex, cho biết giá vàng đang chịu sức ép khi lãi suất thực tăng trên diện rộng ở nhiều nền kinh tế lớn, trong khi đồng USD mạnh lên cũng trở thành yếu tố bất lợi đối với kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã tiến sát mức cao nhất trong hơn một năm. Cùng lúc, đồng USD tiếp tục tăng giá khi giới đầu tư đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì hoặc thậm chí thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát áp lực lạm phát gia tăng từ giá năng lượng.

Lợi suất trái phiếu tăng khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không mang lại lợi suất – trở nên cao hơn. Trong khi đó, đồng USD mạnh cũng khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Giá dầu Brent tiếp tục neo cao do lo ngại nguồn cung gián đoạn, làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu khi chi phí năng lượng tăng mạnh. Điều này có thể buộc các ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn để kiểm soát giá cả.

Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, kim loại quý này lại có xu hướng chịu áp lực trong môi trường lãi suất cao do sức hấp dẫn suy giảm so với các tài sản sinh lợi suất.

Hiện thị trường gần như không còn kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong phần lớn năm 2026. Thay vào đó, dự báo đang nghiêng về kịch bản giữ nguyên hoặc thắt chặt hơn vào cuối năm.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rằng dù triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực, nhưng các yếu tố vĩ mô ngắn hạn đang tạo ra môi trường khó khăn hơn cho thị trường. Theo ông, nếu áp lực từ giá năng lượng dịu bớt, lực mua từ các ngân hàng trung ương có thể quay trở lại và trở thành động lực hỗ trợ giá vàng.

Trong thời gian tới, giới đầu tư sẽ theo dõi sát biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Fed, dự kiến công bố vào thứ Tư, nhằm tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất.

Tại thị trường trong nước , ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 20/5, giá vàng duy trì trạng thái ổn định sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó. Các doanh nghiệp lớn chưa thay đổi bảng giá niêm yết, trong khi mặt bằng giá giữa các thương hiệu không chênh lệch đáng kể.

Cụ thể, vàng miếng SJC, PNJ và DOJI cùng được niêm yết ở mức 161 – 163,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Bảo Tín Minh Châu giao dịch thấp hơn nhẹ ở chiều mua vào, ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức cao hơn ở chiều mua vào và bán ra, tại 161,3 – 163,8 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua - bán tại 160,3 – 163,3 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 161 – 163,5 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng.