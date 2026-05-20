Chạm ánh Cực Quang với VIB Privilege Banking: Hành trình cho người làm chủ thời cuộc

Đây là giải thưởng của chương trình "Chạm ánh Cực Quang", nơi hành trình tài chính được vận hành đúng nhịp, dẫn đến một trong những trải nghiệm thiên nhiên hiếm có nhất Trái Đất, dành cho người làm chủ thời cuộc.

"Chạm ánh Cực Quang": hành trình đặc quyền dành cho người làm chủ thời cuộc

Cực quang luôn chuyển động, không đứng yên, không cố định. Mỗi dải cực quang là độc nhất, không lặp lại, không giống nhau. Cực quang cũng là một trong những hiện tượng thiên nhiên hiếm có. Ba đặc tính đó tương ứng với ba giá trị cốt lõi của VIB Privilege Banking: Dynamic – hệ giải pháp tài chính linh hoạt theo từng nhịp thay đổi; Unique – mỗi hành trình tài chính được cá nhân hóa, không áp công thức chung; và Exclusive – đặc quyền xứng tầm để nắm bắt cơ hội ngay khi xuất hiện.

Chương trình "Chạm ánh Cực Quang" cũng được xây dựng trên các giá trị đó. Khách hàng VIB Privilege Banking tích lũy Aurora Ticket thông qua các hành động tài chính linh hoạt và chủ động như duy trì số dư tiền gửi, chi tiêu thẻ, sử dụng bảo hiểm, giới thiệu khách hàng mới… Mỗi Aurora Ticket đều là một bước tiến đến 1 trong 9 hành trình săn cực quang tại Bắc Âu dành cho hai người, trị giá 400 triệu đồng mỗi hành trình.

Lý Thành Cơ – travel blogger, một trong những khách hàng đầu tiên của VIB Privilege Banking, người đã có kinh nghiệm thực tế săn cực quang, chia sẻ: "Với mình, cơ hội cũng giống như cực quang, có nhịp riêng của nó, nếu mình chậm nhịp nghĩa là mình đã bỏ lỡ. Chương trình ‘Chạm ánh Cực quang’ của VIB Privilege Banking cũng diễn ra trên định nghĩa này, trao đặc quyền cho người linh hoạt làm chủ hành trình tài chính. Đó là lý do mình chọn đồng hành cùng VIB Privilege Banking."

Phía sau mỗi Aurora Ticket là một hệ sinh thái tài chính vận hành theo ba giá trị Dynamic – Unique – Exclusive

Sau mỗi Aurora Ticket là một hệ giải pháp tài chính để khách hàng vận hành liên tục, không bị đứt nhịp bởi những biến động thị trường hay những quyết định thiếu cơ sở.

VIB Privilege Banking chính xác không phải chỉ là nơi giữ tài sản, mà là hệ thống chuyển động cùng sự phát triển của khách hàng. Theo đó, tính Dynamic của hệ giải pháp được xây dựng trên ba lớp vận hành song song, bao gồm: sinh lời linh hoạt hàng ngày, tích lũy có kỳ hạn, đầu tư qua hệ sinh thái đối tác toàn cầu của VIB, cùng khả năng tiếp cận nguồn vốn lên đến 500 tỷ đồng với cơ chế ân hạn gốc linh hoạt. Bên cạnh đó, dòng thẻ Signature được xem như biểu tượng hữu hình của tính Dynamic với khả năng hoàn tiền lên đến 5%, quyền vào phòng chờ và làn ưu tiên tại sân bay trong và ngoài nước, phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1,1%.

Toàn bộ hành trình tài chính của khách ưu tiên được hiển thị trên nền tảng Ownrora – không gian cá nhân hóa thuộc MyVIB, nơi phân bổ tài sản, gợi ý thẻ và biến động dòng tiền cập nhật theo thời gian thực, kết hợp cùng đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng riêng biệt. Điều này đại diện cho tính Unique và Exclusive mà VIB Privilege Banking muốn mang đến cho khách hàng.

Chiếc khăn thủy ấn – khi một tặng phẩm kể câu chuyện của người sở hữu

Có những tặng phẩm được tạo ra để trải nghiệm. Cũng có những tặng phẩm được tạo ra để mang đến thông điệp sâu sắc. Bên cạnh chương trình ‘Chạm ánh Cực quang", khăn lụa tơ tằm thủy ấn mà VIB Privilege Banking trao tặng khách hàng ưu tiên mang ý nghĩa này.

Được chế tác thủ công 100% bởi kỹ thuật thủy ấn trên lụa tơ tằm tinh khiết, từng họa tiết đều được nghệ sĩ Đặng Tố Anh trực tiếp thực hiện trên mặt nước, để sắc màu chuyển động theo tự nhiên trước khi cố định lại trên lụa. Vì thế, mỗi chiếc khăn là kết quả của một khoảnh khắc chỉ xảy ra đúng một lần, không có bản sao. Đi kèm là nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập khẩu 100% từ Áo, tạo thành một tổng thể hài hòa, tinh tế.

Nghệ sĩ Đặng Tố Anh, người đứng sau từng tác phẩm chia sẻ: "Điều tôi làm không phải là tạo ra ấn phẩm, mà là lưu giữ một chuyển động và trao lại nó cho đúng người sở hữu."

Ông Trương Hồng Hoàng – Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Thế Giới Di Động, sau khi nhận được bộ tặng phẩm này từ VIB Privilege Banking đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Bộ tặng phẩm khăn thủy ấn thật sự ấn tượng, không chỉ ở thiết kế mà ở cách tư duy đằng sau của VIB Privilege Banking. Song song thì cơ hội ‘Chạm ánh Cực Quang’ cũng là minh chứng rõ nhất cho việc VIB Privilege Banking không trao đặc quyền theo nghĩa truyền thống, mà là đặc quyền thật sự xứng với tầm vóc của người sở hữu."

Ông Nguyễn Quang Vinh – Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại ShopDunk cũng có cảm nhận tương tự: "Món quà khăn thủy ấn từ VIB Privilege Banking không đơn thuần là tặng phẩm, đó là câu chuyện được kể bằng sự thấu hiểu. Chiếc khăn lụa thủy ấn mang nét riêng không lặp lại, và điều mình trân trọng hơn cả là thông điệp từ VIB Privilege Banking: không chạy theo sự hào nhoáng, chú trọng vào tính cá nhân hóa, giá trị thật sự nằm ở trải nghiệm."

Các khách hàng VIB Privilege Banking đầu tiên được trao bộ tặng phẩm khăn lụa tơ tằm thủy ấn chế tác 100% thủ công, mỗi chiếc là một khoảnh khắc không lặp lại, kết hợp nhẫn khăn đính đá Swarovski nhập từ Áo, theo đúng triết lý: mỗi khách hàng là một hành trình riêng, một phiên bản duy nhất. Với những khách hàng đầu tiên ở hạng Premier, VIB trao tặng phiên bản thẻ Signature kim loại mạ vàng giới hạn, được thiết kế như một tuyên ngôn về đẳng cấp và sự khác biệt. Trải nghiệm độc bản và hiếm có còn tiếp nối qua chương trình "Chạm ánh Cực quang". Khách hàng ưu tiên VIB sẽ có cơ hội sở hữu 1 trong 9 chuyến du lịch săn cực quang tại Bắc Âu, trị giá 400 triệu đồng/chuyến.








