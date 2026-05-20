Một Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu MBB

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) .

Theo đó, bà Phạm Thị Trung Hà – Phó Tổng Giám đốc MB - đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MBB với mục đích phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong thời gian từ ngày 22/5 đến 20/6/2026.

Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu MBB do bà Hà nắm giữ sẽ giảm từ hơn 4 triệu đơn vị xuống còn hơn 3 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 0,0501% xuống 0,0377% vốn điều lệ của MB.

Trên thị trường, giá cổ phiếu MBB đang được giao dịch tại vùng giá 25.000 đồng/cp. Ước tính theo mức giá này, ﻿Phó Tổng Giám đốc MB có thể thu về 25 tỷ đồng từ giao dịch trên.