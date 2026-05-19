Các ngân hàng có gần 550.000 tỷ đồng lợi nhuận tích lũy: Nhà băng nào sở hữu nhiều của để dành nhất?

Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán cho thấy tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đã lên tới 547.198 tỷ đồng, tăng thêm 73.330 tỷ đồng, tương đương tăng 15% so với cuối năm 2025. Đây được xem là phần "của để dành" quan trọng của các ngân hàng, tạo dư địa chia cổ tức hoặc bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong số các nhà băng, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về quy mô lợi nhuận chưa phân phối lũy kế với 97.279 tỷ đồng tính đến cuối quý I/2026, tăng 9.456 tỷ đồng so với cuối năm trước, tương ứng tăng 11%.

Vietcombank đã liên tục ghi nhận lợi nhuận cao nhất hệ thống trong những năm gần đây nhưng vẫn duy trì chính sách phân phối cổ tức thận trọng, tạo ra "bộ đệm vốn" vững chắc và mở ra dư địa lớn cho các kế hoạch tăng vốn điều lệ, chia cổ tức trong thời gian tới.﻿

Khoảng cách giữa Vietcombank và nhóm bám đuổi vẫn khá đáng kể.

Xếp thứ hai là Techcombank với 69.435 tỷ đồng, tăng thêm 6.662 tỷ đồng (11%). Năm 2026, Techcombank có kế hoạch chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ lên tới 67%, gồm 7% tiền mặt và 60% bằng cổ phiếu. Đây là mức cao nhất toàn ngành tính đến thời điểm hiện tại, bỏ xa phần còn lại. Việc chia cổ tức “khủng” sẽ khiến kho lợi nhuận tích lũy của ngân hàng này giảm mạnh trong thời gian tới, trong khi vốn điều lệ sẽ tăng lên hơn 113.000 tỷ đồng – mức cao hàng đầu hệ thống.

Theo sát phía sau là VietinBank với 67.132 tỷ đồng, tăng 8.919 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương 15%.

VPBank và BIDV hiện cũng có quy mô lợi nhuận giữ lại vượt 50.000 tỷ đồng. Cụ thể, VPBank ghi nhận 52.158 tỷ đồng, tăng 13%; BIDV đạt 51.588 tỷ đồng, tăng 15%.

Ở nhóm tiếp theo, MB tiếp tục tạo dấu ấn khi lợi nhuận chưa phân phối đạt 40.061 tỷ đồng, tăng thêm 7.484 tỷ đồng chỉ sau một quý, tương ứng mức tăng 23%.

Sacombank xếp sau với 32.894 tỷ đồng, tăng 5%, trong khi ACB đạt 29.619 tỷ đồng, tăng 17%.

Nhìn rộng hơn, nhóm ngân hàng có lợi nhuận tích lũy trên 10.000 tỷ đồng còn có: HDBank (18.958 tỷ đồng), SHB (15.255 tỷ đồng), LPBank (11.788 tỷ đồng) và TPBank (11.306 tỷ đồng).

Với quy mô lợi nhuận chưa phân phối tương đối lớn, các ngân hàng nêu trên đều dự kiến trả cổ tức ở mức cao trong năm nay.﻿

Trong đó, VPBank dự kiến chia với tổng tỷ lệ chi trả khoảng 31%, gồm 5% tiền mặt và hơn 26% cổ phiếu. ﻿Tương tự, mức chi trả cổ tức của MB trong năm nay là 25% gồm cả tiền mặt và cổ phiếu, LPBank thậm chí còn trả tới 30% bằng tiền mặt. Các ngân hàng khác cũng trả cổ tức ở mức cao như: HDBank (30%), ACB (20%), TPBank (20%), SHB (16%).

Nhóm Vietcombank, VietinBank và BIDV chưa công bố kế hoạch cụ thể, song cũng dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2026.